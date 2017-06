No era droga lo que encontró el niño en máquina expendedora

LOS ÁNGELES - Una sustancia polvorienta que encontró un niño en un juguete que sacó de una máquina expendedora en hechos ocurridos en Bell Gardens resultó no ser positiva a droga según informó el propio Departamento de la Policía.

Inicialmente el Departamento de la Policía de Bell Gardens, había informado el pasado martes en la tarde que la sustancia que se desprendió del juguete era cocaína lo que causó gran alarma luego de que los medios difundieran la información.

Luego en la tarde del miércoles, el propio Departamento aclaró su error mediante un comunicado.

"A última hora de ayer (martes), un padre preocupado reportó a la policía que su hijo recuperó un juguete de una máquina expendedora en un restaurante local en Bell Gardens. Mientras su hijo estaba jugando con el juguete, se rompió y una sustancia pulverulenta blanca se derramó. El departamento de policía informó entonces que la sustancia resultó positiva para la cocaína", reza el inicio del documento emitido por el Departamento de la Policía de Bell Gardens.

"Por mucha precaución y preocupación por los miembros de la comunidad, especialmente los niños pequeños que pueden entrar en contacto con estos juguetes, hicimos una notificación pública a través de Facebook y Twitter, así como medios de comunicación locales de un posible riesgo para la salud.

Los detectives del Departamento de Policía de Bell Gardens llevaron a cabo más investigaciones sobre este caso y se ha determinado que la prueba original realizada sobre la sustancia reveló una prueba de "falso positivo" para la cocaína", sostiene el comunicado en el cual añade que hicieron una investigación en la que se comprobó que el polvo encontrado por el niño es similar al talco o bicarbonato de sodio.

"Durante la investigación continua, el departamento de policía fue capaz de localizar y entrevistar a un vendedor que proporciona juguetes para estas máquinas expendedoras. También se completaron pruebas adicionales que demostraron que la sustancia no era cocaína. La sustancia específica se asemeja a talco en polvo o bicarbonato de sodio, pero aún no se ha determinado; Sin embargo, estamos seguros de que no es la cocaína ni representa un riesgo para la salud," especifica el informe.

Inicialmente la Policía había informado que el niño encontró cocaína en un juguete que sacó de una máquina expendedora en un restaurante de Bells Gardens, el lunes pasado.

En esa ocasión la policía informó que había 136 gramos de cocaína o 4.8 onzas en una pelota que el menor compró tras depositar 25 centavos en la máquina de la Taquería Los Altos, ubicada en la Avenida Eastern.

El polvo blanco salió del juguete al romperse cuando el niño jugaba. La mamá del pequeño llamó a las autoridades, que examinaron el polvo y comprobaron que se trataba de cocaína, había informado la Policía inicialmente.

Una foto de la máquina expendedora muestraba una etiqueta que lee "Big Toys", y un número telefónico conectado a una compañía de nombre "Snack Time Vending.