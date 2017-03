Mañana iniciarán los actos fúnebres de Papo Brenes

Los restos del periodista Ramón Luis “Papo” Brenes serán expuestos a partir de mañana en la funeraria Buxeda, en Hato Rey.

Papo Brenes falleció hoy, a los 64 años, tras dar una valiente lucha contra el cáncer que le fue diagnosticado en abril del 2015.

La animadora y amiga del fenecido periodista Ramón Luis “Papo Brenes”, Alexandra Fuentes, contó en una entrevista radial que su gran amigo “se fue en paz”.

“Es un golpe al corazón. Me duele mucho. Ha sido un proceso difícil de asimilar de que Papo ya no está con nosotros. Ayer [miércoles] tuve el privilegio de estar en la habitación con sus hijos en el último momento de vida de Papo. Me siento feliz de que Papo se pudo despedir de nosotros, se fue tranquilo, se fue en paz, sabiendo que tuvo una vida conforme a principios con un trabajo con mucha verticalidad siendo un buen papá, amigo, compañero. Es bien duro y nos toca seguir asimilando este proceso con la tranquilidad de que Papo ya no sufre”, indicó la presentadora de Telemundo en entrevista con NotiUno 630am.