ASSMCA: Negaron $10 millones para salud mental por no ser estado

La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes, denunció el jueves, que Puerto Rico fue discriminado en una solicitud de fondos federales por su condición territorial.

A tales efectos, la Isla no podrá competir para recibir cerca de 10 millones de dólares en fondos para servicios de salud mental.

“Esta propuesta se sometió para desarrollar en Puerto Rico servicios integrados de salud física y mental a través de cuatro Centros de Salud Primaria en las regiones de mayor necesidad. El gobierno federal no dio paso a la propuesta por la situación territorial actual de Puerto Rico. La comunicación oficial expresa claramente que Puerto Rico no es elegible por no ser un estado de la nación americana. Hemos sido discriminados por nuestro estatus político y perderemos cerca de 10 millones de dólares que serían utilizados para mejorar los servicios y la calidad de vida de nuestros pacientes”, manifestó Roig Fuertes en declaraciones escritas.

La funcionaria explicó, que el pasado 17 de mayo, la ASSMCA sometió una propuesta para solicitar fondos federales a través de la “Promoting Integration of Primary and Behavioral Health Care” (PR-PIPBHC) bajo el FOA número SM-17-008. A través de esta propuesta, Puerto Rico obtendría $2 millones anuales por un periodo de 5 años para ofrecer servicios integrados de salud mental y física.

No obstante, el pasado viernes, 2 de junio, la agencia recibió una comunicación oficial de parte de la agencia federal Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) señalando que la propuesta de Puerto Rico no cumple con los criterios de elegibilidad por no ser Estado.

Según las instrucciones impartidas por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en la ASSMCA nos mantenemos activos en la búsqueda de fondos federales que redunden en una mejor calidad de vida, el desarrollo y ayudas para la población que atendemos.

Es imperativo que se nos provea un trato igualitario y paridad en todas las propuestas y desembolsos de dichos recursos.

SAMHSA es una agencia federal que atiende a pacientes de salud mental y/o con problemas de abuso de sustancias controladas.

Además, ofrece apoyo económico para programas de servicios y prevención.