Acusan a esposa e hijastro de matar a líder del KKK

La esposa y el hijastro de un conocido líder del Ku Klux Klan fueron procesados por su asesinato, ocurrido en Missouri, en lo que parece ser una disputa doméstica.

Se trata de Frank Ancona, el jefe del grupo conocido como Traditional American Knights del KKK, la histórica organización que promueve valores supremacistas, antisemitas y homofóbicos.

Según confirman varios medios, como NBC New y The New York Times, el cuerpo de Ancona, que fue hallado el sábado en un río, presentaba heridas de bala, de acuerdo al informe forense de Washington County en Missouri.

Según el NYT, Ancona, de 51 años, recibió un balazo calibre 9 mm en la cabeza. El caso fue catalogado como homicidio y por el mismo fueron procesados la esposa de la víctima, Malissa Ancona, de 44 años, y el hijastro, Paul Jinkerson Jr., de 24 años.

Ambos enfrentan varios cargos, como homicidio en primer grado y abandono de cadáver.

Según la fiscalía que investiga el caso, Ancona fue asesinado el jueves de la semana pasada mientras estaba en su vivienda cerca de donde fue hallado su cuerpo, en Belgrade, Missouri.

De acuerdo a lo que Ancona le dijo al NYT en una reciente entrevista, fue miembro del Ku Klux Klan por más de 30 años. En el año 2009 formó el grupo que lideró, Traditionalist American Knights.

En la actualidad se estima que en Estados Unidos funcionan cerca de 30 grupos del KKK que se disputan los miembros para atraer ingresos a través de las membresías.

Esta “competencia” tiende a ser feroz de manera interna, a tal punto que, según informa el diario The New York Times, Ancona había sido acusado por otros grupos de mantener en secreto el dato de que era judío.

El KKK fue formado en 1865 y su meta era, por entonces, derrocar a los estados sureños durante el período que le siguió a la Guerra Civil y atacaba a los líderes afroamericanos, matándolos o quemando sus casas e iglesias. Sus miembros comenzaron a usar las mantas de color blanco para cubrir su cuerpo, con las temibles capuchas.

Hoy, profesan sus ideas racistas en marchas y reuniones, amparados en la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión. No obstante, varios de sus miembros han sido condenados y procesados por hechos de violencia.