Advierten a dreamers de no viajar en este momento

Advierten a jóvenes con DACA que no viajen al extranjero

Activistas y organizaciones a favor de los inmigrantes están pidiéndole a los jóvenes indocumentados adheridos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que traten de no viajar fuera del país hasta que el presidente Trump no tome una decisión sobre el futuro del alivio migratorio.

El DACA podría quedar nulo en al menos 10 estados debido a un juicio en su contra por parte de líderes políticos que se manifestaron en contra de la orden ejecutiva aprobada por el expresidente Obama en 2012.

Carmen Cornejo, directora de Lacey Larkin Frontera Fund, señaló a EFE que aunque el anuncio se convierta en una realidad, el programa no puede ser terminado bruscamente; no obstante, advirtió que los "soñadores" deben tomar precauciones y evitar los viajes fuera del país.

"Los soñadores tienen que tomar muchas precauciones, su futuro es incierto y de Trump no se puede confiar en nada de lo que diga, él cambia de parecer al instante, así que si no hay una completa urgencia lo más recomendable es no salir", expresó.

Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) indicó a EFE que en su organización se enfocarán en proteger hasta el último momento al DACA para no dejar desprotegidos a los jóvenes beneficiados con el alivio migratorio.

"Actualmente hay mucho miedo. Una de las campañas principales de Trump es su plataforma antiinmigrante, un día dice algo sobre los 'dreamers', otro día otra cosa. La verdad es que hay mucho terror, porque no se sabe cómo va a responder sobre el programa", señaló.

Cornejo indicó estar convencida que esta acción prolongada no sólo afectaría a los aproximadamente 800,000 soñadores en el país, sino que sin sus permisos laborales y su capacidad para trabajar legalmente, sus familias y comunidades sufrirán graves problemas económicos.