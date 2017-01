Advierten sobre recortes en Medicare

La limitación y reducción de servicios de salud recomendados el sábado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no es una opción sin la igualdad en fondos federales del programa Medicaid, aseguró el domingo, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jorge ‘Georgie’ Navarro Suárez.

Entre las ideas para reducir gastos en los servicios de salud, la JSF mencionó reducir el número de visitas a las salas de emergencias, la duración de la estadía en un hospital y recortar el acceso a algunos medicamentos. También, la JSF ha indicado que es posible que se aumenten el copago de deducibles.

“La salud de un pueblo es sagrada. No vemos cómo la Junta puede sugerir estos dramáticos recortes sin que el Congreso autorice antes la paridad de fondos de Medicaid para Puerto Rico. Sencillamente, no hay manera de implementar estos recortes tan drásticos porque la pasada administración gastó mucho más de lo que se suponía de los fondos del ‘Obamacare’. El pueblo no pude pagar por los errores de la pasada administración. Este nuevo gobierno, de transparencia y eficiencia, está haciendo todo para defender al más desvalido. Estas recomendaciones de la Junta sobre la salud público no están a tono con la realidad de Puerto Rico”, sostuvo Navarro Suárez en declaraciones escritas.

Las recomendaciones de reducir el gasto gubernamental en la Reforma de Salud, mejor conocido como ‘Mi Salud’, vinieron de Ana J. Matosantos, integrante de la JSF, durante la reunión del cuerpo celebrada el sábado en el Hotel Conquistador, en Fajardo.