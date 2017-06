Carmen Yulín explica porqué "boto" a familia de parque

Un ciudadano denuncio en las redes sociales que la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, realizó un operativo policiaco para expulsarlo a él, su familia y su mascota del parque Luis Muñoz Marín.

Según el hombre la alcaldesa no solo lo “botó” si no que le "gritó" a su familia por un megáfono llamando la atención de todos los presentes.

"Me sacas a esos perros de aquí" llego diciendo la alcaldesa según el hombre.

Según el ciudadano, la alcaldesa los expulsaba porque su mascota era agresiva. Alegadamente el can asusto a otro perro.

Yulín Cruz respondió a esta controversia de la siguiente manera en un comunicado de prensa:

"El Parque Luis Muñoz Marín funciona como un espacio de recreación porque es un lugar seguro donde todo el mundo está llamado a seguir las reglas.

Una de las reglas del Parque, que es el único parque en todo Puerto Rico con espacio para compartir entre mascotas, es que cuando un perro se pone agresivo de inmediato se tiene que remover. No solamente del área del parque de perros, sino del área del parque en general.

En el caso en particular, tres perros estaban atacando a un perro cuando solamente habían cuatro perros en esa área. El dueño de esos perros estaba dándole puños a los perros para detener la pelea, lo que deja en evidencia la peligrosidad de la situación. La empleada le pide que remueva los perros, no lo hace. Yo le pido que remueva los perros y no lo hace y se le pide, lo que se le pide a todo el mundo cuando comete una falta en el Parque, y es que tiene que remover a los animales porque ese animal ya está en un estado que, no solamente puede morder al perro que ya mordió, sino que puede morder a otro ser humano, a otro niño."

En el comunicado de prensa , la alcalde sa de San Juan explicó que la dueña del otro perro que fue atacado tuvo que recibir atención médica de manejo de emergencias.

"La persona se tornó no cooperadora y, por lo tanto, hubo que utilizar la colaboración de los efectivos de la Policía para que se moviera.", concluye el comunicado.