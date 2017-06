Anticipan fin de la epidemia del zika

El secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado, indicó el martes que para el mes de diciembre se podría descontinuar la alerta en los aeropuertos que señala que Puerto Rico es un lugar con niveles epidémicos de Zika.

“Ya no han habido 200 ni 300 casos por semana como antes, ya eso se acabó. Lo últimos tres meses lo que han habido son como 10 casos y eso no lo cualifica como epidemia, pero no se puede bajar la guardia”, indicó a la prensa el doctor, en medio de una actividad de La Fortaleza que se lleva a cabo en Toa Baja donde se realiza un recorrido por la comunidad Villa Marisol como parte del programa “Fortaleza para ti”.

“Como existe más conciencia, esto no solamente a redundado en la baja en Zika, sino el dengue y chikungunya porque es el mismo mosquito (Aedes Aegypti) al fin y al cabo. De esto continuar así, ya para diciembre nos quitarían la alerta en los aeropuertos donde se señala que Puerto Rico era un lugar con zika”, formuló.

Resaltó de paso los buenos resultados de la campaña del departamento para el control de vectores y recalcó además que el estipular el fin la epidemia se refiere a que ya no existen cientos de casos de personas infectadas con Zika por semana.

“La epidemia quiere decir que los casos a niveles epidémicos por semana ya no existen, pero la enfermedad puede continuar. Hemos hecho una campaña bien buena de control de vectores. Lo más importante es continuar con la prevención para evitar que el mosquito se reproduzca”, destacó.

La epidemia del virus Zika en Puerto Rico comenzó en el 2015.