Aplicación serviría para prepararse para redadas migratorias

AUSTIN - La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más agresiva contra la entrada y permanencia en el país de inmigrantes indocumentados, ha llevado a la creación de una aplicación informática para alertar de redadas.

La nueva aplicación para móviles, llamada Notifica, permitirá a los inmigrantes sin papeles alertar a familiares, amigos y abogados en caso de ser víctimas de redadas migratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

"Siempre han existido las deportaciones, pero después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump en sus primeros días en el cargo, casi todos los indocumentados somos un objetivo para el Gobierno federal, por lo que pensamos que sería una buena idea dotar a la comunidad de una herramienta de este tipo", dijo en entrevista con Efe Adrián Reyna, creador de la aplicación.

Según Reyna, que es director de estrategias digitales de la organización proinmigrantes United We Dream (UWD), el sistema, que estará disponible para iOS y Android desde el 10 de abril, posibilita al usuario seleccionar una serie de contactos telefónicos a los que notificar de inmediato en caso de ser detenido.

En Notifica se pueden seleccionar varios contactos a la vez, con distintos mensajes predeterminados para personalizarlos según cada contacto, sin que el aviso que se quiera enviar a los parientes tenga que ser el mismo que se mandaría al abogado, al jefe o a la directora del colegio de los niños.

Todos los mensajes se enviarían, eso sí, de manera simultánea con el toque de un botón y serán eliminados una vez abiertos, con una tecnología similar a la que usa la conocida aplicación Snapchat.

En este sentido, Reyna destacó la necesidad que tienen las familias sin documentación de preparar planes de emergencia antes de ser deportados, especialmente si hay niños o hijos menores de por medio.

"Esta tecnología no parará las deportaciones, pero sí ayudará a las familias que se vean implicadas en este tipo de situaciones para saber que es el momento de ejecutar el plan preparado, con las pautas a seguir bien claras después de recibir el aviso de la persona detenida", continuó Reyna, que es un indocumentado mexicano hijo de padres sin papeles.

Así, este es un tema "personal" para el joven mexicano, que ha vivido de cerca varias deportaciones a lo largo de su vida en California, ya sea dentro de su círculo familiar o de amistades.

Precisamente, California, Texas, Illinois, Florida y la ciudad de Nueva York son los lugares donde más personas se han registrado en el sitio web de la aplicación para recibir una notificación cuando esta salga al mercado.

Los más de 8,000 inscritos podrán descargar Notifica de manera gratuita en abril y empezar a preparar de manera detallada la situación hipotética que sucedería en caso de ser detenidos para su deportación.

Si una de estas personas ve que los agentes migratorios están tocando en su puerta o se ve envuelto en una redada en la calle, podrá sacar el teléfono, abrir la aplicación y dejar presionado el botón de Notifica durante dos segundos para que todos estos mensajes protegidos bajo un PIN se envíen de manera inmediata.

No obstante, si la situación es tan inesperada y abrupta que el detenido no tiene tiempo de pulsar el botón, tendrá aún la opción de llamar una vez en el centro de detención a United We Dream, que ejecutará el plan de acción preparado cuando el usuario diga correctamente la clave de su contraseña.

Hace 10 días, la Administración de Trump publicó una lista de los inmigrantes acusados o condenados por diferentes delitos y amenazó a las entidades locales que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias con el recorte de fondos federales.

Asimismo, el magnate neoyorquino firmó en su primera semana en el poder una orden ejecutiva llamando a "la construcción inmediata de un muro físico en la frontera sur" del país con México y a la creación de más centros de detención para inmigrantes.