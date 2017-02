Arrestan a tres médicos y un empresario por fraude

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez informó el miércoles un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico acusó a seis personas, entre estos tres médicos y un empresario, por un esquema de fraude que incluye robo de identidad agravado.

Los acusados fueron identificados como: Dr. Dante Rodríguez Rivera, Dr. George Alcántara Cardi, Dra. Martha Nieves, Javier Efraín Siverio Echevarría , Javier Antonio Aguirre Estrada y Carlos Maldonado López.

"Las acusaciones afirman que tres médicos violaron su responsabilidad ante sus pacientes y en su lugar facilitaron los medios para que una compañía de equipos facturara más de un millón de dólares a Medicare por equipo no entregado o no médicamente necesario. Estos cargos son otro ejemplo de la determinación del Departamento de Justicia de que los que decidan robarle a Medicare ganancia personal se responsabilicen del daño que infligen a los grupos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad: los enfermos, los ancianos y los discapacitados", dijo la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

Los acusados fueron detenidos el miércoles, anunció Rodríguez Vélez,.

Según la acusación, desde el 20 de febrero de 2007 hasta el 18 de julio de 2013, los acusados supuestamente conspiraron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado para defraudar a Medicare. Los cargos federales se derivan de un supuesto esquema por el que Javier Efraín Siverio Echevarría, como propietario de Equipomed Care Corp., una compañía de equipos médicos duraderos con oficinas en Hatillo, Puerto Rico, usaría la información de identificación personal de los beneficiarios de Medicare para facturar por el equipo médico duradero que estos beneficiarios no necesitaban o para quien el equipo no sería entregado.

La acusación alega que Siverio Echevarría obtuvo la firma de los formularios de prescripción y los documentos de Medicare de los médicos que no habían visto o examinado a los beneficiarios de Medicare, entre ellos el doctor Dante Rodríguez-Rivera, el doctor George Alcántara Cardi, y la doctora Martha Nieves, para facturar fraudulentamente a Medicare por equipos médicos duraderos que no eran médicamente necesarios para estos beneficiarios. Javier Antonio Aguirre-Estrada y Carlos Maldonado-López eran empleados de Equipomed Care Corp. y ayudaron a los otros acusados en la perpetración del esquema fraudulento mediante la presentación de facturas electrónicas a Medicare y convenciendo a los beneficiarios de Medicare para que aceptaran equipos médicos que no habían solicitado Y que no necesitaban. Los acusados supuestamente facturaron fraudulentamente un monto de $1,276,874.10 a Medicare a través de las tres conspiraciones imputadas en la acusación anterior.

De acuerdo con los cargos, los acusados enfrentan penas potenciales de hasta diez años de prisión por la conspiración para cometer fraude de atención médica o los cargos de fraude de atención médica, y un mínimo obligatorio de dos años de prisión por los cargos de robo de identidad agravado.

Este caso fue investigado por el HHS-OIG, el FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Policía de Puerto Rico y es procesado por la fiscal auxiliar Dennise Longo Quiñones de la Unidad de Fraude Financiero y Corrupción.