El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico aprobó una moción el martes en la tarde para participar en la asamblea nacional estudiantil el próximo 5 de abril.

A las 10:06 de la mañana aún no había quórum por lo que comenzó de manera informativa. No obstante, cerca de las 11:00 a.m. la presidenta del Consejo General de Estudiantes, Wilmarí De Jesús, notificó que ya había quórum suficiente para aprobar decisiones.

Mientras, varios profesores del sistema de la Universidad exigieron el lunes, que la institución permanezca abierta y que las propuestas y opinión de los docentes no sea “monopolizada” por una organización en particular.

“La Universidad de Puerto Rico está inmersa en una crisis sin precedentes que pone en peligro su propia existencia. Es imperativo que la Universidad permanezca abierta en esta coyuntura histórica. Cerrar la Universidad implica el riesgo real de que la Universidad que vuelva a abrir sea una muy distinta a la que queremos y aspiramos”, expresó el profesor, Luis Aníbal Avilés Pagán, en declaraciones escritas.

Según el profesor, “avalada por profesores de los diferentes recintos del sistema de la UPR, las circunstancias extraordinarias por las que atraviesa el País exigen a los miembros de la comunidad universitaria un nuevo paradigma de colaboración con los poderes gubernamentales”.

"Es impostergable que todos los académicos que laboramos en la Universidad de Puerto Rico aportemos de manera inmediata hacia la reorganización y desarrollo sostenible de la Universidad de manera abierta y participativa", expresa el documento presentado por los educadores.

Los académicos, quienes firmaron la declaración pública, exigieron en la misma tres condiciones mínimas para que todos los docentes puedan expresarse libre y creativamente en la consecución de los objetivos esbozados. Las condiciones son que la Universidad permanezca abierta todo el tiempo para beneficio del pueblo y de todos los universitarios, que la opinión de los académicos docentes no sea monopolizada por organización particular alguna y que las propuestas específicas para la reorganización y sostenibilidad fiscal de la institución se formulen a nivel de asambleas formales o informales de facultad, donde todos los docentes puedan votar sobre las mismas.