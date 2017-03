Autoridades rescatan a un pato de las vías del tren L

NUEVA YORK – Los encuentros con ratas y cucarachas en el metro de la ciudad de Nueva York son comunes, pero esta es nueva.

Las autoridades rescataron un pato que se encontraba perdido en las vías del tren L en Brooklyn durante la mañana de este viernes.

La policía recibió una llamada en la estación Jefferson en Bushwick poco antes de la 9:30 a.m. del viernes reportando un pato perdido en las vías del tren L, según la policía. Así que, llamaron a los oficiales del departamento de la Unidad de Servicios de Emergencia para que tomaran acción.

Los detectives Kevin Conway y Michael Black respondieron la llamada, comentó la policía, y lograron acorralar al pato poco tiempo después y tras haberse burlado de ellos.

En el video publicado por la página de Twitter de @NYPDLTRAIN puedes ver al pato que se dirigía hacia el norte siendo rescatado por los oficiales y devuelto a la plataforma.

Sick of the snow & too tired to fly, Bklyn duck tries taking #Ltrain south for warmer air. Thanks @nypdtransit@nypdspecialops for the lift! pic.twitter.com/LCbuwMdhYE

— NYPD L Train (@NYPDLTrain) March 17, 2017