Obama se despide del pueblo en sentida carta

Horas antes de la toma de poder de Donald Trump, el presidente Barack Obama emitió una emotiva carta dirigida hacia el pueblo estadounidense.

Tradicionalmente, el mandatario saliente le deja dentro de una gaveta del escritorio del Despacho Oval una carta al nuevo líder en la que comparte lecciones que aprendió durante su tiempo en el cargo.

Es un ritual que se ha repetido desde que el expresidente Ronald Reagan instauró esta tradición al finalizar su mandato en 1989.

Pero Obama, además de escribir su carta a Trump, decidió ir un paso más allá y redactar una carta dirigida a los constituyentes.

En el escrito publicado la tarde del jueves, el presidente habla sobre cómo se ha visto inspirado por la fuerza de voluntad del pueblo estadounidense ante las tragedias que golpearon a la ciudadanía durante su presidente, entre estos varios tiroteos masivos y violencia racial.

“He visto a vecinos y a comunidades cuidar unos de otros durante la peor crisis económica de nuestras vidas”, lee parte de la carta. “He llorado con familias en duelo y en busca de respuestas y he encontrado la gracia en la iglesia de Charleston”.

También hizo mención de los logros en términos de salud y de derechos civiles.

“He visto a estadounidenses cuyas vidas han sido salvadas porque finalmente han tenido acceso a la asistencia médica y he visto a familias cuyas vidas han cambiado porque sus matrimonios han sido reconocidos como iguales a los nuestros”, dijo.

“Todos nosotros, independientemente del partido, debemos lanzarnos a esa tarea: la jubilosa misión de la ciudadanía. No sólo en tiempo de elecciones, no sólo cuando nuestro propio interés está en cuestión, sino a lo largo de toda nuestra vida”, concluyó el mandatario.

El miércoles, Obama dijo durante su última conferencia de prensa que ahora dedicaría tiempo a descansar, escribir y pasar tiempo con su familia, aunque avisó que no va a “desaparecer”.

“Quiero escribir un poco. Quiero estar tranquilo un tiempo y no escucharme a mí mismo hablar tanto. Quiero pasar un tiempo preciado con mis hijas”, dijo Obama el miércoles desde la Casa Blanca.

Lea la carta entera de Obama:

"Queridos estadounidenses,

Es una larga tradición para el presidente saliente dejar una carta en el Despacho Oval para el presidente que ocupará su puesto. Es una carta pensada para compartir lo que sabemos, lo que hemos aprendido y la pequeña sabiduría que pueda ayudar a nuestro sucesor a soportar la gran responsabilidad que implica el más alto cargo en nuestro país y el liderazgo del mundo libre.

Pero antes de dejar mi carta para nuestro 45º presidente, he querido expresar un último agradecimiento por el honor de haberos servido como el presidente 44º. Porque todo lo que he aprendido durante mi tiempo en el cargo, lo he aprendido de ustedes. Me hicieron un mejor presidente y un hombre mejor.

A lo largo de estos ocho años, han sido sido la fuente de bondad, resiliencia y esperanza de la que he extraído fuerzas. He visto a vecinos y a comunidades cuidar unos de otros durante la peor crisis económica de nuestras vidas. He llorado con familias en duelo y en busca de respuestas y he encontrado la gracia en la iglesia de Charleston. He reforzado mi corazón con la esperanza de los jóvenes recién licenciados y de nuestros nuevos oficiales militares.

He visto a nuestros científicos ayudar a un hombre paralizado a recuperar su sentido del tacto, y a heridos guerreros a los que se dio por muertos caminar de nuevo. He visto a estadounidenses cuyas vidas han sido salvadas porque finalmente han tenido acceso a la asistencia médica y he visto a familias cuyas vidas han cambiado porque sus matrimonios han sido reconocidos como iguales a los nuestros.

He visto a los más jóvenes de nuestros hijos recordarnos, a través de sus acciones y su generosidad, nuestras obligaciones por acoger a los refugiados, o trabajar por la paz o, por encima de todo, mirar por los demás.

Los he visto, pueblo estadounidense, en toda su decencia, determinación, buen humor y calidez. Y en sus actos cotidianos de ciudadanía, he visto nuestro futuro. Todos nosotros, independientemente del partido, debemos lanzarnos a esa tarea: la jubilosa misión de la ciudadanía. No sólo en tiempo de elecciones, no sólo cuando nuestro propio interés está en cuestión, sino a lo largo de toda nuestra vida.

Estaré con ustedes en cada paso de ese camino.

Y cuando el ritmo del progreso parezca lento, recuerden: Estados Unidos no es el proyecto de una sola persona. La palabra más fuerte de nuestra democracia es la palabra “Nosotros”.

“Nosotros, el pueblo”. “Nosotros, venceremos”.

Sí, podemos.

Presidente Barack Obama.