La hermosa Paulina, hija del enebeísta José Juan Barea y Viviana Ortiz, fue bautizada este fin de semana en Puerto Rico.

El baloncelista publicó una imagen de Viviana y la niñita con su atuendo de bautismo.

"Mis nenas LAS AMO", escribió Barea.

Paulina, la hermanita menor de Sebastián José, cumple su primer añito en marzo.