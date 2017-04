Beatriz Rosselló comparte la alegría de un sueño con joven ponceña

La Primera Dama de Puerto Rico Beatriz Rosselló pasó la mañana con Mileyn Alisha, una joven ponceña de 16 años a quien sorprendieron con el mayor deseo de su vida. Fue citada por los directivos de Make-A-Wish Puerto Rico, y la sorprendieron con la entrega de su deseo: Ir a Disney World. La sorpresa continuó…porque jamás pensó que se lo entregaría la Primera Dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, quien canceló compromisos previos para acudir a la emotiva cita donde también conoció a Ana Cecilia, otra niña cuyo deseo fue visitar el parque temático en Orlando.

“¿Cómo no venir a conocer a Mileyn Alisha en persona?” dijo la Primera Dama. “El honor me lo hace ella a mí, conocer a una joven tan fuerte y llena de alegría es un fuente de energía que me inspira a seguir trabajando por las organizaciones sin fines de lucro, por los niños y por las poblaciones más vulnerables. Compartir la risa de un niño o una joven y saber que tienes la capacidad de ayudarlos de alguna manera a que tengan momentos memorables junto a sus familias es una sensación que no tiene precio.”

Mileyn, por su parte, se mostró muy afectuosa con la Primera Dama, “No puedo creer que la tengo aquí conmigo, esto es un privilegio enorme – Ella es fabulosa.”

Debido a que Mileyn está en espera de autorización médica para viajar, la Primera Dama la invitó junto a su familia a ver el espectáculo “Disney on Ice: Passport to Adventure,” que se celebra en el Coliseo de Puerto Rico en mayo, en la Suite del Gobernador. Igualmente invitó a la joven amante de la moda a estar junto a ella en San Juan Moda y a ayudarla en la ceremonia de Corte de Cinta en abril.

La organización Make-A-Wish®Puerto Rico, presidida por Bohemarie Barnés, le hizo la invitación a la Primera Dama, quien inmediatamente contestó en la afirmativa. Desde 1990, la organización con sede en Hato Rey le ha concedido el deseo a más de 2,200 niños en Puerto Rico, que van desde viajes, electrónicos, tener una mascota hasta ser bomberos, policías o conocer a personalidades como artistas y celebridades como Michelle Obama y Beatriz Rosselló, explicó Barnés.

“Para nosotros en Make-A-Wish Puerto Rico es de inmensa alegría que la Primera Dama de Puerto Rico, Beatriz Roselló conozca nuestra misión y el mensaje de esperanza, fortaleza y alegría que por 27 años hemos llevado nuestros niños puertorriqueños que día a día luchan contra su enfermedad,” dijo Barnés. “Gracias por ser parte de El Poder de un Deseo.”