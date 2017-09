Best Buy dejará de vender software de empresa rusa

Best Buy no dio explicaciones sobre las razones por las cuales dejó de vender el software de ka empresa rusa.

NUEVA YORK - La compañía especializada en la venta de productos electrónicos, Best Buy, anunció que ya no venderá el software de la empresa rusa Kaspersky Labs.

Kaspersky, con sede en Moscú, produce un antivirus para computadoras.

El miércoles el gobierno de Estados Unidos ordenó a todas las dependencias federales dejar de utilizar el software debido a preocupaciones sobre los vínculos de la compañía con el Kremlin y con operaciones rusas de espionaje. Kaspersky ha negado que tenga vínculos deshonestos con cualquier gobierno, incluyendo al ruso.

Best Buy Co. declinó dar detalles sobre la razón por la cual dejará de vender los productos de Kaspersky y dijo que no comentará sobre los contratos con vendedores específicos. El periódico The Minneapolis Star Tribune fue el primero en informar que la tienda dejaría de vender el software de Kaspersky.

Kaspersky dijo el miércoles que sus productos se vendieron en Best Buy por una década y que la relación podría ser evaluada.

Amazon, que vende software de Kaspersky, se negó a comentar. Staples y Office Depot no respondieron inmediatamente a los mensajes en los que se les piden comentarios.

La orden del gobierno de Estados Unidos se produjo en un contexto en el que agencias policiales y de espionaje, así como varios comités del Congreso, están investigando la interferencia de Rusia en la elección presidencial del 2016.

Kaspersky señaló que la compañía no está sujeta a las leyes rusas que se citaron en la orden e indicó que la información obtenida por la compañía está protegida según los requerimientos legales y los estrictos estándares del sector, incluyendo la codificación.