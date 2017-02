Billboard: Nominan a Ozuna para "Artista del Año, Debut"

El artista de música urbana, OZUNA, figura entre los cuatro finalistas en la categoría de "Artista del Año, Debut” de los Premios Billboard a la Música Latina 2017, que se efectuarán el próximo 27 de abril en el The Watsco Center en el estado de Florida.

El joven puertorriqueño, Jan Carlos Ozuna Rosado, es el único de los nominados en su categoría que no está afiliado a una de las grandes casas disqueras. Sin embargo, de la mano de su manejador, Vicente Saavedra y su equipo de trabajo, ha logrado levantar su fanaticada.

Tras conocer su nominación, Ozuna recurrió a las redes sociales para expresar su más profundo agradecimiento a quienes lo han ayudado a alcanzar el sitial que goza hoy día en la música urbana.

“Gracias a Dios y todo mi público nominado a #ArtistaDelAñoDebut @latinbillboards. Gracias a mi equipo y felicidades a todos los nominados vamos con Dios", manifestó un entusiasmado Ozuna.

Desde abril de 2016, Ozuna ha colocado nueve canciones en el gráfico “Hot Latin Songs”, alcanzando el top 10 con "Dile Que Tú Me Quieres". El video musical oficial del sencillo solo ha acumulado 214 millones de transmisiones en YouTube en cuatro meses. Desde que estrenó su canal oficial en marzo ha obtenido más de 3 millones de suscriptores y más de 1.2 millones de vistas (“views”) en los ocho videos que se han subido. Su nuevo sencillo “Te Vas”, entró hace apenas dos semanas al gráfico, y actualmente ocupa la posición #41 en “Hot Latin Songs”. Igualmente, en la plataforma Spotify Ozuna cuenta con más de 5 millones de oyentes mensuales.

Ozuna debutó a principios de 2016 en el chart de la revista Billboard gracias a su colaboración en el sencillo "La Ocasión" de DJ Luian y Mambo Kingz, junto a De La Ghetto, Arcangel y Anuel. El sencillo alcanzó la posición #21 en Hot Latin Songs en el gráfico del 6 de agosto.

El artista urbano compite en la categoría Artista del Año, Debut junto a la banda de música pop CNCO, y los exponentes del género Regional Mexicano Crecer Germán, y Ulises Chaidez y sus Plebes. Esta es la primera nominación que recibe Ozuna a una premiación de la industria musical, lo cual representa para él un gran logro en su corta y ascendente trayectoria.

“Me siento muy contento con esta nominación. Hemos trabajado duro durante el pasado año para llevarle al público un producto de calidad y que se puedan identificar con mis temas de inmediato. Afortunadamente cuento con un excelente equipo de trabajo y hemos logrado crear una fórmula ganadora. Me llena de gran satisfacción que mi música esté siendo aceptada en tantas países. Estoy sumamente agradecido con todos los que me han apoyado, en especial a los colegas con quienes he tenido la oportunidad de trabajar. Seguiremos haciendo buena música para el deleite de mis fans”, recalcó el artista.

Con una carrera que despuntó hace poco más de un año, Ozuna fue catalogado por la Revista Billboard como el artista de mayor crecimiento en el mercado latino en 2016. Esto también lo comprueba su reciente nominación como Artista del Año, Debut en los Premios Billboard, y cuando se dio a conocer que su nombre ocupa el lugar #9 de artistas más buscados en Google en el 2016.