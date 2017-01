Carmen Yulín: Reforma Laboral es inconstitucional

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, condenó el domingo la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (Proyecto de la Cámara 453) y adelantó que buscará llegar a consenso con otros alcaldes para hacerle frente a las enmiendas a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Cruz Soto, manifestó que la “Constitución de Puerto Rico es clara en su protección a los trabajadores y trabajadoras, y estas leyes laborales se hicieron precisamente por los excesos de algunos que requerían proteger a todos. Esto crea dos clases de ciudadanos. Esto es inconstitucional, y lo que hace es legalizar la injusticia sin pruebas de que se vaya a lograr el objetivo. Los países cuya economía es más avanzada, son también países que protegen los derechos de sus trabajadores. Y ojo con el sector público, porque luego de aprobada esa ley lo único que requiere es una enmienda diciendo que esto también les aplica a los empleados bajo la Ley 45. Para mí este es un comienzo inconexo, de un plan de desarrollo económico. Simplemente es la misma manía de que la soga parta por lo más finito”.

De hecho, trajo a la atención que cuando anteriormente se flexibilizó la Ley de Cierre, esto no provocó la creación de mayores empleos.

“Quitarle a la gente derechos nunca es la ruta, quitarle beneficios nunca es la ruta. ¿Dónde está como vamos a manejar el costo de la electricidad? ¿Dónde está como encarecemos los productos con la Ley de Cabotaje? ¿Dónde está el plan integrado de desarrollo económico? Nosotros no queremos ser competitivo a cualquier costo, porque entonces alguien diría vamos a bajar el salario mínimo y somos más competitivos. Vamos a no dar vacaciones ni días por enfermedad y somos más competitivos. Vamos a obligar a la gente a trabajar 15 horas al día... No, estas son luchas que se han dado desde el sector laboral porque ha habido abusos”, agregó la Alcaldesa.

Abordada sobre si mantendrá un compromiso de no aplicar estas medidas a los empleados municipales, aunque en un futuro la ley se lo permitiese, Cruz Soto, puntualizó que va cumplir con los empleados y destacó que es el único municipio que tiene dos uniones sindicales.

En otros aspectos, al este medio increparle si le preocupa que la otorgación de mayores poderes a la AAFAF atente contra los fondos del ayuntamiento, Cruz Soto, señaló que le preocupa el impacto en todos los municipios.

Cruz Soto detalló que va a solicitarle una reunión al gobernador Ricardo Rosselló, en aras de discutir unas ideas para que los municipios no tengan que pre pagar por un año por los financiamientos que tienen con el casi desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

De esta manera entiende no se afectan las finanzas municipales y pueden ayudar al gobierno central. Observó que en el BGF están “secuestrados” unos 20 millones de dólares del Municipio de San Juan y casi 70 millones de dólares del Municipio de Carolina.