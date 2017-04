Celebrarán gala en apoyo a fundación que atiende a niños con cáncer

La primera dama Beatriz Rosselló exhortó a los puertorriqueños a respaldar Go Gogo Pediatric Cancer Foundation, un centro que trabaja con niños pacientes de cáncer.

La fundación llevará a cabo la Gala Ilusión por la Niñez el sábado 22 de abril con el propósito de recaudar fondos para ofrecer más servicios y contará con la participación de Límite 21.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la primera dama asistirán a la gala para reafirmar su apoyo.

“El equipo de Go Gogo es vivo ejemplo del compromiso con Puerto Rico y con nuestra presencia afirmamos nuestro apoyo a la fundación e instamos a todos los puertorriqueños a que apoyen esta excelente iniciativa en pro de la salud de los niños”, expresó la primera dama.

Go Gogo Foundation fue creada en 2008 y ofrece diversos servicios a pacientes de cáncer de 0 a 21 años, residentes del sur y oeste de Puerto Rico.

Durante el año 2013, la fundación inauguró su centro Go Gogo Pedriatric Institute y comenzó a ofrecer sus servicios múltiples de pediatría especializada y sala de urgencia.

Go Gogo Foundation facilita y posibilita el tratamiento médico a pacientes menores de 18 años en la región sur de Puerto Rico y promueve la participación de estos niños y sus padres en actividades recreativas para mejorar su estado de ánimo.

“Fundaciones como Go Gogo son un gran ejemplo de cómo las mentes y los corazones de los puertorriqueños se unen para contribuir y ayudar al prójimo. Gracias a la dedicación, el esmero y el tesón del cuerpo directivo y el personal administrativo, estos niños encuentran en Go Gogo esperanza en los días buenos como los no tan buenos”, agregó la primera dama.

La misión de este proyecto es que los niños o pacientes del área puedan recibir su tratamiento y sus visitas rutinarias más cerca de sus hogares. La fundación está compuesta por una Junta de Directores quienes voluntariamente trabajan bajo el lema Brindando alegría a niños con cáncer.

Parte de las iniciativas y servicios que ofrecen incluyen transportación gratuita para citas médicas, tratamientos y laboratorios; programa de recolección de plaquetas; actividades de entretenimiento para pacientes y sus padres; un sistema de orientación e información sobre los programas de ayuda y apoyo existentes; compra de medicamentos que los planes médicos no cubren fuera del hospital; visitas a hospitales y lugares de interés; así como esfuerzos de recaudación de fondos.

La Gala Ilusión por la Niñez tendrá lugar en el Ballroom del Hotel Caribe Hilton. Para ofrecer aportaciones u obtener más información sobre la fundación, pueden comunicarse al 787 651 7003 o 6225 o escribir a gogogofoundation@gmail.com.