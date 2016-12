Chomsky: deportar a 11 millones sería tragedia humanitaria

Nueva York - El filósofo y activista Noam Chomsky se ha unido a un llamado para proteger de la deportación a los 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Chomsky emitió un video recientemente en el que dijo que la deportación de tantas personas sería "una horrible tragedia humanitaria" y "un ultraje moral".

El conocido escritor estadounidense hizo las declaraciones en apoyo a una campaña de su hija Aviva Chomsky y del grupo Immigrant Worker Center Collaborative para lograr que el presidente Barack Obama emita un indulto para esos 11 millones y los proteja así de la deportación.

"Deberíamos unirnos para urgirle (a Obama) a llevar a cabo este paso necesario sin más demora", dice Chomsky en el video, que ha sido visto más de 14,000 veces en YouTube.

Chomsky, profesor emeritus de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es conocido por sus críticas al capitalismo y a la política exterior estadounidense.

Desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de noviembre, activistas y varios congresistas demócratas han pedido a Obama que emita un perdón presidencial para jóvenes inmigrantes que fueron traídos ilegalmente al país por sus familias cuando eran niños. Muchos de éstos, específicamente más de 700,000, se beneficiaron de un programa de alivio migratorio impuesto por Obama.

Trump habló durante su campaña electoral a favor de deportar a muchos de los extranjeros no autorizados a residir en el país, pero tras ser elegido presidente dijo que se enfocaría en los que han cometido delitos.

La Casa Blanca de momento ha rechazado emitir un indulto para jóvenes inmigrantes, conocidos como "dreamers" y ha destacado que la clemencia no les otorgaría un estatus legal.

Aviva Chomsky señaló que su campaña de recogida de firmas, que lleva a cabo en el portal de internet Change.org, no se enfoca sólo en los jóvenes sino en todos los inmigrantes.

"Creemos que esta campaña es importante para llevar el debate público más allá de los estudiantes y de los jóvenes que se beneficiaron del alivio migratorio y dejar claro que la comunidad que lucha por los derechos de los inmigrantes no quiere a éstos divididos en 'los que se lo merecen' y 'los que no se lo merecen''', dijo a The Associated Press.

El Immigrant Worker Center Collaborative, con sede en Boston, es una coalición de grupos de trabajadores inmigrantes.

Los presidentes estadounidenses han emitido toda clase de indultos. El que emitió Jimmy Carter en 1977 para los hombres que evadieron el reclutamiento durante la guerra de Vietnam es uno de los más conocidos. Los indultos no pueden ser revocados por posteriores presidentes.

Tras ser preguntados por el pedido que apoya Chomsky, portavoces de la Casa Blanca dijeron que no comentarían sobre las posibilidades de que un indulto sea concedido si llega a ser solicitado.