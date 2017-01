La medallista dorada Mónica Puig se apuntó una victoria en la primera ronda del Abierto Australiano, ante la tenista rumana Patricia Maria Tig.

Con una puntuación final 6-0, 6-1, Puig logró una victoria cómoda ante su primera rival en el importante torneo celebrado en Melburne, Australia.

We have our first #AusOpen winner of 2017! @MonicaAce93 6-0 6-1 over Tig.

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2017