Confirman en la Cámara a secretario de Estado

La Cámara de Representantes aprobó el martes el nombramiento de Luis Gerardo Rivera Marín como secretario de Estado de Puerto Rico.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suarez, sometió un Informe Positivo al pleno cameral.

Navarro Suarez expresó que “en esta Comisión no se ha presentado información alguna que propenda a dudar de la capacidad o idoneidad del nominado. Luego de evaluar la nominación del Gobernador de Puerto Rico, no se encuentra ninguna razón legal o de cualquier otra índole que le impida al nominado ocupar el cargo”.

Por su parte, el secretario de Estado aseguró que estuvo todo el día en El Capitolio en donde participó de vistas públicas en el Senado y contestó preguntas de legisladores de mayoría y de minoría, tanto en la Cámara de Representantes como en El Senado.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández criticó la forma en que se aprobó el nombramiento.

"Pretender aprobar medidas sin debatir, y confirmar funcionarios de suma importancia sin llevarse a cabo vistas públicas es una irresponsabilidad y una forma no transparente y no inclusiva de legislar. No hay necesidad práctica, ni filosófica, ni en derecho, ni en tiempo que amerite esa premura que coarta el derecho del pueblo a conocer las medidas que se pretenden aprobar o a los funcionarios que pretenden confirmar", sentenció el portavoz de la delegación, Rafael "Tatito" Hernández.

Rivera Marín debe ser confirmado además en El Senado.

De otra parte, el cuerpo legislativo aprobó el Proyecto del Senado 2, que enmienda la Ley de las Alianzas Público Privadas (APP), con el fin de fortalecer la participación de la ciudadanía y de empresas locales en el proceso de establecer Alianzas Público Privadas Participativas (APPP).

La pieza, aprobada ya por ambos cuerpos legislativos, pasará a La Fortaleza para la firma del gobernador

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta el jueves, a las 11:00 de la mañana.