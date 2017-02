Viral: mensaje sobre inmigrantes impreso en los recibos

NUEVA YORK - Un restaurante de Brooklyn que sirve comida de Nueva Zelanda saltó a la fama en redes sociales por su contundente mensaje a favor de los inmigrantes en Estados Unidos.

Mary Emily O'Hara, una colaboradora de nuestra cadena hermana NBC, acudió a almorzar el domingo a Kiwiana Restaurant, en 847 A Union Street.

Cuando un empleado del negocio entregó el recibo de compra por café, pan tostado y un par de tragos, O'Hara notó un mensaje contundente que de inmediato se hizo viral.

Al final de la cuenta sobresalía el mensaje “Immigrants make America great (they also cooked your food and served you today)" que traducido al español decía: "Los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos, ellos cocinaron tu comida y te sirvieron hoy".

Según O'Hara, el mensaje fue una idea del chef del lugar, Mark Zimmons, un inmigrante de Nueva Zelanda.

El tweet de O'Hara consiguió más de 62,000 retweets y 167,000 likes desde la tarde del domingo.

El mensaje del restaurante emergen en redes sociales tras numerosas protestas en la Ciudad de Nueva York y Estados Unidos a raíz de las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump.