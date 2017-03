Corte Suprema no escuchará caso de transgénero

En un golpe a los defensores de los derechos de los transgéneros, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes que no escucharía el caso de un estudiante transgénero de secundaria que ha estado reclamando usar el baño de su preferencia.

"Este es un desvío, no el final del camino", dijo el abogado Joshua Block, que representó a Gavin Grimm en este reclamo.

El Tribunal Supremo había acordado dedicarse al caso el próximo 28 de marzo, pero el mes pasado, el gobierno del presidente Trump anunció un cambio en la política sobre el uso de baños a los transgéneros. Un tribunal inferior se basó, en parte, en una versión anterior de esa política.

La Corte Suprema consultó a los abogados involucrados en el caso si debía proceder, y ambas partes instaron a la corte a escuchar el caso.

Pero la orden del lunes, sin disidencia notoria, sacó el caso del calendario de la corte.

Grimm dijo a MSNBC el lunes que estaba "decepcionado" de que la Corte Suprema no aceptara el caso, pero seguirá luchando por los derechos de las personas transgénero para poder usar los espacios públicos.

"Ha habido tanta gente que viene a mí y les he ayudado a aceptar su propia transición o la transición de un ser querido", dijo Grimm. "Definitivamente pienso que he tenido un impacto en el mundo real, muy positivo con lo que estoy haciendo, y no puedo ser más feliz por escuchar eso. Vale la pena. "

Los abogados están de acuerdo.

"No es una pérdida, sino un retroceso temporal", dijo Mara Keisling, directora ejecutiva del Centro Nacional para la Igualdad de Transgéneros.

Señaló que un puñado de casos que involucran un problema similar están encaminados a través de los tribunales federales.

El caso de Grimm llegó a la Corte Suprema luego de una apelación de la junta escolar en el condado de Gloucester, en Virginia, después de que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito fallara a favor de Grimm. Nació hembra pero comenzó a identificarse como varón después de su primer año. Cambió legalmente su nombre y comenzó su terapia hormonal.