Corte de Apelaciones mantiene bloqueo al veto migratorio

Un tribunal de apelaciones decidió el lunes mantener el bloqueo que pesa sobre el veto migratorio del presidente Donald Trump, proclamado en marzo para prohibir la entrada a territorio estadounidense de refugiados y de nacionales de seis países de mayoría musulmana.

La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito determinó que el mandatario "excedió el alcance de su autoridad" al firmar el 6 de marzo su orden ejecutiva sobre inmigración y, por ello, decidió mantener bloqueadas las partes más importantes del decreto.

El veto migratorio de Trump ya se encuentra en la Corte Suprema después de que la Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito, con sede en Richmond, estado de Virginia, fallara en su contra el pasado 25 de mayo.

El flamante fallo significa entonces otro serio revés para la administración del presidente Trump en su intención de imponer un bloqueo migratorio a ciudadanos de ciertos países con mayoría árabe.

Como se recordará, un juez de Hawái amplió la orden que bloqueaba el veto migratorio de Trump a países árabes hasta que se resolviera una demanda del estado.

El juez federal de distrito Derrick Watson emitió la ampliación de la prohibición, pocas horas después de escuchar los argumentos.

Hawái decía que la política discrimina a los musulmanes y perjudica a la economía dependiente del turismo del estado.

Interesado en que continúe el bloqueo a la orden presidencial, el secretario de Justicia del estado, Douglas Chin, argumentó en su momento que el mensaje implícito en el veto es como un "letrero de luz neón que dice: 'no musulmanes, no musulmanes*" que el gobierno no se molestó en apagar.