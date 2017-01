Crisis por falta de donantes en el Banco de Sangre

El director de operaciones del Banco de Sangre de Servicios Mutuos, José Alsina, hizo un llamado el martes a la ciudadanía ante la baja dramática en abastos de sangre y la reducción de visitas de donantes voluntarios que históricamente se produce en esta época festiva.

“Hacemos un llamado urgente al pueblo puertorriqueño, para que donen sangre y así nos ayuden a aumentar las reservas de sangre. Es en estos días, en donde pasamos por unas bajas dramáticas en nuestros almacenes de sangre”, señaló Alsina en declaraciones escritas.

El funcionario exhortó a los ciudadanos para que acudan a cualquiera de los centros de donación. Al comienzo este año 2107, la necesidad más urgente son los donantes de tipo O negativo, que es el donante universal, ya que su sangre puede ser utilizada con cualquier persona que lo necesite. Mientras, en Puerto Rico se necesita un promedio de 400 pintas diarias.

“La sangre no tiene sustituto, por eso es importante estar conscientes, de la importancia de donar para no corrernos el riesgo de no tener en la isla sangre suficiente para poder afrontar cualquier emergencia que pueda surgir”, señaló Alsina.

Indicó que el Banco de Sangre de Servicios Mutuos Inc. cuenta con seis centros de donaciones a través de toda la isla supliendo sangre y sus derivados a más de 40 hospitales. Los donantes pueden pasar por el centro de donación de sangre de Hato Rey, que opera los siete días de la semana de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche y los sábados y domingos de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Los interesados en donar sangre pueden comunicarse libre de cargos al 1-888-366-2636.