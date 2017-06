¿Fraude electoral en el plebiscito?

La comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, denunció el miércoles, la supuesta actuación de la superintendenta de la Policía, Michelle Hernández, instruyendo a los agentes de la uniformada "a ejercer su voto el próximo 11de junio de 2017, en el Colegio Electoral más cercano en donde esté prestando sus servicios", cuando el Código Electoral no lo permite.

"La ley dispone claramente que los policías que estén en servicio durante una votación tenían derecho a pedir, hasta el 28 de abril, el voto adelantado, o pueden votar ese día, con prioridad, en el colegio que les corresponda por domicilio. Precisamente por la importancia de su tarea se les concede una oportunidad que no se le da a otros electores. Ante las pocas peticiones de voto adelantado presentados por policías, la superintendenta, en su esfuerzo por colaborar con el PNP para lograr mayor comparecencia al Plebiscito, está dando una instrucción ilegal a sus agentes. El asunto fue discutido en privado por la superintendenta, la presidenta de la Comisión y la Comisionada PNP, en una reunión de la cual nunca se informó a los demás comisionados, y a raíz de una carta que sólo se nos entregó hoy, a petición del PIP", señaló la licenciada Santiago en declaraciones escritas.

"Según se nos informó hoy, en esa reunión la superintendenta dijo que no estaba en posición de acatar el mandato de ley que obliga a todo patrono a permitir que sus empleados vayan a votar, y que por eso pedía un trato especial. Si la coronela quiere que sus empleados vayan a votar, tiene que proveerles tiempo para que voten donde les corresponde, no invitarlos a violar la ley", puntualizó la también vicepresidenta del PIP. No permitir que un empleado vote en horas de trabajo es un delito electoral que puede implicar pena de cárcel de hasta seis meses. La Comisionada independentista alertó, además, que a través de la isla se le está indicando a los electores que pueden votar en cualquier colegio, pidiendo ser incluidos en la lista de Añadidos a Mano.

"A algunas Juntas de Inscripción han llegado personas que el domingo estarán vacacionando o de paseo fuera de su domicilio electoral, preguntando a qué colegio van a votar en el pueblo en que estarán ese día. Permitir ese voto es ilegal, ya que el voto de Añadidos a Mano sólo procede en el mismo precinto donde reside el votante, ya que de otra forma no se puede verificar que el elector tenga derecho a votar, pues en cada unidad sólo están las listas de los votantes asignados a ese lugar. Esto es parte de los esfuerzos desesperados del PNP para aumentar la participación en el Plebiscito", declaró la comisionada Santiago.

La CEE, anticipó la Lcda. Santiago, está además considerando un proceso para atender aquellos casos de colegios de votación en que no aparezcan funcionarios del PNP para trabajar en la votación.