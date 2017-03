DRNA asegura que "limpieza" con tractores en Ocean Park no es dañina

La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, aseguró este martes que la limpieza realizada en la playa Ocean Park, de Condado, se hizo bajo las regulaciones y normas de la agencia, sin afectar la vegetación en la zona o el área que utilizan las tortugas marinas para su anidaje.

Según explicó Vázquez Rivera en declaraciones escritas, “este es un tipo de limpieza que se realiza periódicamente en la zona marítimo terrestre, como parte de las medidas que toma el Departamento, para evitar que la arena llegue a las calles o aceras donde, posteriormente, se acumula, y va a parar al sistema pluvial que es utilizado por las casas bombas de la agencia para evitar inundaciones en la zona”.

Sostuvo que la maquinaria se operó tomando todas las medidas de seguridad, normas y regulaciones de la agencia, “y nunca se destruyeron dunas, vegetación, o se afectó el área de anidaje para las tortugas marinas, como se ha alegado a través de las redes sociales, y que ha sido reseñado por la prensa puertorriqueña”.

La funcionaria recordó que la agencia es custodia y tiene la responsabilidad de la limpieza y mantenimiento de las playas. “Por tanto, cada cierto tiempo, y por petición ciudadana, procedemos a visitarlas, limpiarlas y esparcir la arena de donde está depositada al lugar de donde salió”, expuso Vázquez Rivera.

La Titular aseguró que como agencia reguladora, el DRNA velará siempre por la preservación de los recursos y las especies en peligro de extinción en todo Puerto Rico.

La semana pasada, la presidenta del Grupo Tortuguero 7 Quillas, Yvette Núñez, cuestionó adods empleados del DRNA que estaban a cargo de remover las dunas.

“Los mismos dijeron no necesitar ningún permiso para remover las dunas, vegetación, limpiar las entradas de las propiedades con accesos directos a la playa y dispersar y aplanar la arena por la berma de la playa. Al montarse en la excavadora para aplanar la arena, Yvette Núñez se acercó a la misma y le dijo que su proceder no era legal, debido a que no estaban cumpliendo con la ley 132, no tenían estudios ni un plan de manejo en el área que justificara dichas acciones y este continuó su marcha sobre ella. Al sentirse amendrentada por la marcha de la excavadora, Yvette comienza la grabación en vivo que estuvimos compartiendo por las redes sociales”, publicó el grupo en su página de Facebook.