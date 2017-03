Mamita linda , buena y hermosa ! Vuela alto 🙏🏼 junto a Papi ! Tu fuerza , tu amor , tu sonrisa, tu pasión por todo . Mamita amada Dios te tiene en su gloria ! Glory , Mary , Junior y yo tenemos en corazón roto 💔. Pero ha sido la voluntad de Dios ! Hasta siempre Mamita bella ! Te amamos con lo más profundo de nuestra alma ! Descansa Mamita bella ! Descansa ! Dios que dolor tan grande !!!! Gracias a todos por orar por nuestra Madre ! Dios me los bendiga por siempre ! #carmengloriaortiztañon #olgatañon #descansa en paz mamita !

