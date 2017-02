La Legislatura no ha divulgado la lista de sus empleados.



Según nuestro analista Jay Fonseca, esto se debe a que durante esta administración han recurrido a no dar contratos, sino a hacer empleados de la Legislatura a ciertas personas y así, no tener que divulgar lo que ganan.



Son varios los candidatos del PNP que ahora trabajan en el Capitolio. Jay Fonsca anunció que continuará publicándolos.