Delta investiga supuesto incidente de discriminación

ATLANTA - Delta Airlines afirmó el miércoles que investigará las acusaciones de discriminación planteadas por un conocido bromista que publicó un video en el que afirma que él y un amigo fueron sacados del avión que partiría del aeropuerto Londres-Heathrow debido a que ellos "hablaban un idioma diferente".

El comunicado de la empresa surgió después que Adam Saleh publicó el video en Twitter.

Saleh dijo a ABC News que estaba hablando con su madre por teléfono, en árabe, cuando una mujer dijo a un miembro de la tripulación de Delta que se sentía insegura.

Delta dijo que estaba "recopilando todos los hechos antes de llegar a alguna conclusión".

Saleh es conocido por videos de bromas publicados en YouTube, incluido uno en el que supuestamente se mete de contrabando a un vuelo comercial australiano en una maleta. Dijo a The New York Times que el incidente no era una broma.