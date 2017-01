Más Videos (1 of 9)

Un hombre presentó una demanda contra un hotel del centro de Chicago alegando que fue atacado por chinches en dos habitaciones separadas durante su estadía veraniega.

La denuncia fue entregada a una corte del Condado de Cook en diciembre y dice que en agosto 16 del 2016, Allen Brown se hospedó en el hotel Courtyard Marriott Chicago Downtown/River North, 30 E. Hubbard St., en donde sufrió de “numerosas picaduras de chinches” mientras dormía.

De acuerdo a la demanda, Brown originario de Ohio, notificó al personal del hotel sobre las picaduras, estos lo trasladaron a una nueva habitación en donde alega que fue mordido por más chinches.

“Pude contar alrededor de 130 mordeduras en mi cuerpo”, dijo Brown. “Los chinches comienzan a succionar la sangre cuando muerden la piel, cuando me desperté había sangre en las sabanas y en mi cuerpo”

La demanda contra Courtyard Management Corporation y Marriott Hotel Services, Inc. afirma que el hotel alquiló habitaciones a los huéspedes sabiendo que estaban infestadas, no realizó una inspección razonable y no proporcionó servicios de control de plagas.

“Mis manos estaban hinchadas, mis pies estaban hinchados, no podía ni ducharme”, agregó Brown.

Brown exige una remuneración de $ 50,000 más costos judiciales y honorarios de abogados, de acuerdo a la demanda.