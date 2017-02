Demócratas eligen a hispano para liderar el partido

Los demócratas iniciaron este sábado el proceso de reconstrucción del partido eligiendo un nuevo presidente nacional que estará a cargo de convertir la amplia oposición al presidente Donald Trump en victorias electorales.

El elegido por votación fue el ex secretario del Trabajo Tom Pérez, de ascendencia dominicana, quien logró derrotar a su mayor contrincante, el representante de Minnesota Keith Ellison.

Pérez logró 235 de los 445 votos de los compromisarios demócratas reunidos en Atlanta, Georgia, desde el jueves para elegir al nuevo líder del Comité Nacional Demócrata.

Los dos favoritos habían prometido oponerse de manera agresiva al gobierno de Trump, al tiempo que reconstruyen el partido a nivel estatal y local - una admisión tácita de que la infraestructura partidista se debilitó durante los ocho años de Barack Obama en la Casa Blanca, pese al éxito electoral del presidente.

Los resultados lo muestran: los republicanos controlan ahora la Casa Blanca, el Congreso y casi dos terceras partes de las legislaturas estatales y gubernaturas.

"Estamos peleando por un partido que no es el estatus quo", dijo Ellison a sus partidarios el viernes por la noche, y argumentó que los demócratas se han vuelto demasiado tímidos y perdido contacto con demasiados votantes en todo el país al abandonar a la clase trabajadora. La clave, dijo, es "llamar a las puertas y hablar con la gente" al tiempo que se trabaja por políticas que los beneficien. "Necesitamos un debate", dijo. "Ustedes no tienen miedo. Yo no tengo miedo. Hagámoslo".

En una recepción cercana, Pérez dijo que el partido debe ser el centro de la resistencia a Trump.

Pérez prometió ayudar al partido a capitalizar el creciente movimiento de oposición a Trump.