Demócratas en el Congreso buscan censurar a Trump

WASHINGTON - Un grupo de congresistas demócratas presentó el viernes una resolución de censura en el Legislativo para condenar las polémicas palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los recientes disturbios racistas en Charlottesville.

De aprobarse esa medida, supondría un paso histórico en Washington.

Los congresistas Pramila Jayapal, Jerrold Nadler y Bonnie Watson lideran la iniciativa, que hasta ahora cuenta con el apoyo de 79 copatrocinadores y ha tenido el visto bueno de la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

Una resolución de censura, en caso de ser adoptada, implicaría una condena formal e histórica por parte del Congreso hacia las palabras del mandatario, una medida que se puede aplicar a cualquier funcionario público, como congresistas o puestos ministeriales.

"Ya que los comentarios públicos inmediatos del presidente Donald Trump reprendieron a 'muchas partes' por la violencia en Charlottesville, Virginia, y no condenaron específicamente la manifestación 'Unite the Right' o citaron la reunión supremacista blanca, neonazi como responsable de las acciones de terrorismo doméstico", apunta la resolución.

La polémica marcha de blancos supremacistas "Unite the Right" ("Unir a la derecha") provocó violentos enfrentamientos en la ciudad de Charlottesville, en los que falleció una joven de 32 de años atropellada por el automóvil que conducía un neonazi.

"Ya que el presidente Donald Trump se ha rodeado y ha cultivado la influencia de altos asesores y portavoces que tienen largos historiales de promoción de principios y políticas de nacionalismo blanco, racistas y antisemitas dentro del país", añade la resolución.

Mientras que una resolución de censura no exige la expulsión del cargo, sí supone un mensaje poderoso al reprender las acciones o declaraciones de un funcionario público.

Por ejemplo, los miembros de la Cámara de Representantes que son censurados se ven obligados a renunciar a cualquier presidencia de un comité.

A diferencia de los procedimientos de juicio político, que tienen reglas de procedimiento muy establecidas, una medida de censura podría ser presentada, debatida o votada en la Cámara Baja, el Senado o en ambas cámaras simultáneamente.

Podría ser presentada conjuntamente también, pero como ocurre con las convocatorias de otras resoluciones, no hay garantía de que la resolución de censura planteada por un miembro cualquiera del Congreso sea finalmente sometida a votación.

"Cada día, el Presidente nos da más pruebas de por qué tal censura es necesaria. De hecho, con cada día que pasa, se hace más claro que el Congreso republicano debe declarar si representa nuestros valores sagrados estadounidenses o está con el presidente que abraza el nacionalismo blanco", dijo Pelosi en un comunicado.

"Los demócratas usarán todas las vías para desafiar la repulsión de las palabras y acciones del presidente Trump", agregó la líder de la minoría en la Cámara Baja.

Los demócratas están considerando "una serie de opciones" para forzar un voto sobre la resolución de censura, según apuntan medios especializados.

Este paso en el Legislativo llega tras las polémicas palabras de Trump, al principio tibias, a la hora de juzgar los episodios de violencia racista ocurridos el fin de semana pasado en Virginia.