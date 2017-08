Desocupar los Albergues: miles de mascotas adoptadas

Mira en el Adoptómetro la cantidad de mascotas que han encontrado un hogar en esta tercera edición de Desocupar los Albergues, iniciativa de las estaciones locales de Telemundo y NBC junto a cientos de refugios en Estados Unidos y Puerto Rico.

Este sábado cientos de refugios abrieron sus puertas, lo que permitió que miles de mascotas encontraran una familia.

Desde 2015, más de 130,000 han sido adoptados y tú también puedes hacer la diferencia.

Click on the magnifying glass icon above and type your "City, State" to find the nearest participating shelter or animal rescue . If your search yields no results, zoom out. Not all NBC stations participate in Clear the Shelters, and your closest shelter may be in a neighboring city. Contact the shelter directly to learn more about what discounts they will offer on Aug. 19.