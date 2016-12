En aprietos económicos el municipio de Carolina

Por un supuesto embargo de $76.4 millones que mantiene el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pertenecientes al Municipio de Carolina, el ayuntamiento se vio obligado a reajustar sus finanzas y no renovará algunos contratos que culminan el 31 de diciembre, informó este lunes el alcalde José Carlos Aponte en declaraciones escritas.

Según señaló el alcalde, desde inicios de este año el Gobierno Autónomo radicó una demanda contra el Gobierno Central y al BGF por incautar los fondos municipales ya que éstos no le pertenecen ni a esa entidad ni a los bonistas. De hecho, contrario a otros municipios, Carolina no mantenía préstamos con el BGF.

“Han sido tiempos de grandes retos, sobre todo cuando entendemos las carencias de muchas familias en desventaja. El GMAC ha operado con unos $80MM menos durante el periodo de 2009 a 2016, sin afectar servicios a la comunidad ni la nómina de empleados regulares. Hemos sido muy rigurosos con el control de gastos en estos últimos años, congelando plazas de personas que renuncian o se retiran, generando economías con reducción de proyectos y propiciando el desarrollo económico para aumentar los ingresos,” explicó el alcalde en declaraciones escritas.

“No hemos despedido empleados; si hemos permanecido con un nivel operacional de excelencia ha sido por las medidas de control presupuestario que se han tomado”, añadió Aponte quien explicó además, que el Secretario de Hacienda le ordenó llevar el dinero incautado a pérdida como lo han hecho otros municipios; no obstante, el capital no se trata de un préstamo que Carolina dejaría de pagar, sino, dinero depositado en una cuenta de ahorros del Municipio. Finalmente, como todo contrato que tiene fecha de inicio y terminación, la administración decidió no renovar unos 127 contratos que culminan su vigencia a final de año.

“Nuestro mayor interés es poder pagar los servicios directos a las comunidades, como lo son la limpieza y acondicionamientos de las calles y avenidas, el recogido de basura doméstica y reciclaje; la seguridad con la Policía Municipal, Manejo de Emergencias, Centro de Seguridad Virtual y Bomberos Municipales. También es importante mantener las ayudas a personas con mayor necesidad, como lo son los servicios a las personas de la Tercera Edad, la defensa de mujeres con órdenes de protección, los servicios para el desarrollo saludable de la niñez, esto por mencionar solo algunos de los servicios que han recibido prioridad ya que el BGF no nos permite retirar el dinero que nos pertenece y que corresponde al presupuesto asignado a servicios”, explicó Aponte.

Esta decisión del gobierno central, según expresó Aponte, se agrava ya que el pleito legal incoado por el GMAC se encuentra detenido por la Ley Promesa. La demanda entablada por el alcalde de Carolina al BGF exige al Gobierno Central cumplir con el acuerdo de inversión de estos fondos realizado por ambas partes y que le permita al Municipio Autónomo el desembolso de fondos propios. Se espera que el pleito retome su activación el 20 de febrero de 2017.