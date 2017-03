En aumento los "ninis" : jóvenes que ni estudian, ni trabajan

El porcentaje de jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan (conocidos como “Nini”) en Puerto Rico ha ido en aumento en los últimos años, reveló un análisis del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey).

“Es alarmante que el porcentaje de esta generación ‘Nini’ continúe en aumento y no se esté incentivando más la educación o el trabajo juvenil en Puerto Rico. Reducirles el salario mínimo a estos jóvenes o aumentarle el costo de estudiar probablemente no contribuya a incentivar este grupo”, explicó el doctor José Caraballo Cueto, economista y director del CIC.

El análisis desglosa los datos por etnias y en él se percibe que hay diferencias notables en la incidencia de “Ninis”. En el periodo de 2010 a 2014 la proporción más alta de “Nini” la tienen los puertorriqueños con un 16.83%, seguidos por dominicanos que residen en la isla con un 13.53%, mientras la población cubana obtuvo una tasa de 0.02%.

“Estas diferencias étnicas no responden necesariamente a que la población puertorriqueña sea mayor. Al calcular tasas, lo que buscamos medir es el porcentaje de Ninis que hay dentro de cada etnia. Es decir, dentro de la población dominicana, cuántos jóvenes hay que no trabajan ni estudian vs. en la población cubana. Se necesita más investigación para explicar por qué estos etnias minoritarias tienen una proporción menor de Ninis.”, sostuvo el director del CIC.

Del análisis también se desprende que durante el periodo 2005 al 2009, había una mayor cantidad de jóvenes “Nini” con un total de 81,512 mientras que de 2010 a 2014 hubo 80,631. Sin embargo, esta disminución no es completamente positiva ya que es afectada por la gran cantidad de jóvenes que han migrado en ambos periodos, lo que explica porque el porcentaje de Ninis aumenta. Por otro lado, el análisis expone que durante el periodo más reciente hubo un aumento significativo de mujeres dentro de este grupo.

“Aunque la incidencia de jóvenes que no trabajan ni estudian afecta proporcionalmente más a los hombres, la tasa de las mujeres aumentó significativamente durante 2009 a 2014. Por otro lado, en la medida de que más jóvenes migren, más necesidad tendremos de integrar a la generación Nini al sector productivo. Se debe continuar promoviendo el estudio y el trabajo en los jóvenes para reducir esta situación”, expuso Caraballo, también investigador del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR-Cayey.

Según el director del CIC, la Encuesta sobre la Comunidad es actualmente unas de las pocas bases de datos representativas y disponibles en Puerto Rico para medir la población negra en Puerto Rico. El CIC es una entidad adscrita al Negociado del Censo y al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR en Cayey, cuyo fin es diseminar los datos de los censos económicos y poblacionales a las distintas comunidades.