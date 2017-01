Culpable hombre por agredir sexualmente a su hijastra

El padrastro de la menor, que actualemente tiene 15 años, fue hallado culpable de agresión sexual, actos lascivos y maltrato, por hechos que ocurrieron cuando la joven tenía entre 9 y 12 años.

La sentencia para César Correa Suárez fue pautada para el 23 de febrero de 2017.

Fue el miércoles 19 de agosto que testificó mediante circuito cerrado la menor agredida sexualmente, presuntamente por un grupo de nueve personas.

Los alegados hechos se suscitaron desde el 2009 en los municipios de Gurabo y Carolina, desde que la menor tenía 9 años de edad. Actualmente, el caso de la víctima es manejado por un técnico de asistencia de la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos del Delito del Departamento de Justicia.

A preguntas de la fiscal Maritza Valero, la adolecente de 13 años dijo que compareció al Tribunal porque muchos hombres le habían hecho daño.

La investigación del caso inició cuando la menor reveló a la Trabajadora Social de su escuela que estaba embarazada. El hijo de la perjudicada tiene menos de un año y aún no se tiene conocimiento de quién es el padre.

Estremecedor testimonio de menor abusada

(Publicado jueves 20 de agosto de 2015)

La menor narró tranquila y con detalles a través de circuito cerrado que su padastro César Correa Suárez, presuntamente la violó en dos ocasiones. El primer episodio ocurrió en el 2009, cuando se dirigía junto a su padastro a buscar unos caballos en una finca detrás de su casa en Gurabo.

''Me quitó el botón me bajó el pantalón y el pantie. Y me tiró a la grama...se acostó encima de mi y puso su pene en mi vagina...se empezó a mover para lante y para atrás...luego botó una cosa blanca hacia el pasto...yo miraba para el lado, sentía asco'', narró la perjudicada.

Además explicó durante su testimonio que guardo silencio en ese momento porque Correa Suárez amenazó con matarla y ella temía que le hiciera daño a su mamá.

''Me encerré en el cuarto y empecé a tirar las cosas...tenía coraje porque me había hecho eso'', explicó la adolescente de 13 años.

César Correa Suárez y Yomaris Ruiz Díaz enfrentarán la justicia junto a otras siete personas por maltrato de menores y agresión sexual tras presuntamente propiciar y provocar que otros hombres tuvieran acceso sexual a su hija, luego que un magistrado encontrara causa para arresto en su contra.

La madre de la menor, Yomaris Ruiz Díaz, enfrenta dos cargos graves por violar el Artículo 58 de la Ley 246 de Maltrato de Menores. Se informó que la mujer de 41 años se expone a un cargo grave por violar el Artículo 130 (e) del Código Penal de 2012 por agresión sexual contra una menor.

De otro lado, contra el padrastro de la perjudicada, César Correa Suárez, de 37 años, pesan 10 cargos graves por agresión sexual contra una menor; dos cargos graves por actos lascivos; y dos cargos graves por maltrato de menores.

El Ministerio Público también radicó dos cargos por agresión sexual de menores contra el cuñado de la niña, Erik Joel Rodríguez Morales, de 22 años.

El resto de los imputados fueron identificados como Abner Miguel Ruiz Martínez, de 23 años,quien fuera novio de la tía de la menor; Edwin Miguel Boria Ramos, de 32, y vecino de la familia; Javier Omar Ruiz Ramírez, de 37 años y amigo del padrastro de la niña; Noel Rodríguez Correa, de 20 años, y sobrino del padrastro de la adolescente; Ramón Correa Suárez, de 40 años, y hermano del padrastro de la niña; y Jany Raúl Viera Plá, de 28 años.

Todos enfrentan cargos por agresión sexual de menores.

La vista preliminar contra nueve de los 11 imputados continúa el próximo 9 de septiembre a las 10:00 de la mañana en el Centro Judicial de Carolina.