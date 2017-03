Esposan a Luis Gutiérrez tras enfrentarse al ICE

El congresista Luis Gutiérrez llegó la mañana del lunes hasta las oficinas centrales de ICE en Chicago en donde se reunió con funcionarios para discutir algunos temas actuales de inmigración y deportaciones.

Durante la junta, Gutiérez junto a un grupo compuesto abogados, activistas y líderes comunitarios, hablaron sobre la posible persecución de los soñadores, beneficiarios de Daca, así como de la prohibición de los musulmanes, los refugiados y los casos de Miguel Pérez Jr y Francisca Lino.

“Estaban haciendo preguntas sobre casos específicos y sobre la conducta general de ICE en relación a las deportaciones”, dijo en un comunicado, Douglas Rivlin, director de prensa de Gutiérrez.

“El congresista dijo que durante la junta no obtuvo las respuestas que buscaba del director regional de ICE y que se quedaría dentro del edificio hasta que obtuviese respuestas, aunque se arriesgaba a ser arrestado”.

Gutiérrez recibió tres oportunidades de salir pacíficamente del edificio y se negó.

Otras siete personas que participaron de la reunión también se negaron a irse, fue entonces cuando Gutiérrez tuiteó que había sido esposado brevemente y dejado en libertad alrededor de la 1:30 p.m.

I was arrested, cuffed then cuffs were cut off. Waiting for further word on if/when we will be arrested. #chiresistpic.twitter.com/vKJRnz6Ebj

— Luis V. Gutierrez (@RepGutierrez) March 13, 2017