Revisarán redes sociales para otorgar algunas visas

El Departamento de Estado ordenó a las embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo que redacten criterios de análisis para "grupos de población" que requieran un escrutinio adicional antes de otorgar visas para que viajen a Estados Unidos, según un cablegrama diplomático reciente.

El mensaje además instruyó a las dependencias estadounidenses en el extranjero a que revisen las cuentas de medios sociales de los solicitantes de visa que sean sospechosos de vínculos terroristas o que hayan estado en áreas controladas por el grupo Estado Islámico.

El lineamiento fue enviado el 17 de marzo en un cablegrama dirigido a todas las misiones diplomáticas de Estados Unidos para ayudar a los funcionarios estadounidenses a cumplir a cabalidad el memorándum del presidente Donald Trump para aumentar la revisión a solicitantes de visa. The Associated Press obtuvo una copia del cablegrama. El Departamento de Estado no comentó más allá de decir que estaba trabajando para cumplir los requerimientos del memorándum del mandatario y que "la examinación de visitantes y los procedimientos de examinación están diseñados para identificar de manera efectiva a individuos que pudieran representar una amenaza a Estados Unidos".

El cablegrama, el cual fue reportado primero por Reuters, no define "grupos de población"; pero rápidamente originó críticas de grupos defensores de derechos y otros que acusaron a Trump de discriminación contra los musulmanes a través de su ahora suspendida prohibición de ingreso a viajeros de seis naciones musulmanas.

El cablegrama ordena a los jefes consulares en cada misión diplomática que formen de inmediato grupos de trabajo para "desarrollar una lista de criterios para identificar conjuntos de poblaciones solicitantes y garantizar un mayor escrutinio" y "para intentar identificar a individuos solicitantes que entren en el conjunto de población durante el curso de una entrevista de visa consular". Incluso si aparte de eso el solicitante califica para una visa, los identificados como dentro de los nuevos criterios requerirían escrutinio adicional y el posible rechazó.

Amnistía Internacional pidió el jueves al Departamento de Estado que publiqué el lineamiento.

"Estas medidas podrían otorgar licencia para discriminación con base en origen nacional y religión", dijo el grupo defensor de los derechos humanos en una carta enviada al secretario de Estado Rex Tillerson. "Podrían proporcionar un pretexto para exceptuar a individuos con base en sus creencias y expresión no violentas. La revisión de medios sociales, así como la exigencia de contraseñas de medios sociales en fronteras estadounidenses, tienen implicaciones significativas para la privacidad y la libertad de expresión".