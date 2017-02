Exorbitantes facturas de la AEE

El director ejecutivo de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), José Pérez Vélez, solicitó este jueves al director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Javier Quintana, que explique el método de facturación por estimado, ante las denuncias de decenas de consumidores que han recibido facturas por cantidades exorbitantes.

“Durante los pasados meses, decenas de clientes han llamado a la OIPC para denunciar que han recibido facturas altas, luego de que la Autoridad determinara actualizar los registros que se leen remoto, sin que se les informara sobre el cambio. En la mayoría de estos casos, luego de que la Autoridad venía leyendo los contadores mensualmente por años sin mayores inconvenientes, de momento les dicen que sus contadores estaban inaccesibles y en tales casos, las facturas llegaron al mes siguiente con cantidades exorbitantes”, denunció Pérez, a través de declaraciones escritas.

Ante esta situación, el licenciado Pérez le solicitó al director de la AEE que explique el fundamento para decidir si un registro o contador está inaccesible, y cómo se le informa a los clientes sobre la supuesta inaccesibilidad de los registros antes de facturarles bajo el método de estimaciones.

Además, Pérez Vélez requirió a la corporación que informe la cantidad de clientes a los que se les ha cambiado el contador para realizar la lectura de forma remota y a cuántos de ellos se les ha facturado de esa manera por alegada inaccesibilidad del registro.

“¿Cómo es posible que si la AEE ha dado lectura física sin problemas a los contadores no remotos por años, ahora se imputa a ciertos clientes inaccesibilidad cuando no se han removido o instalado en lugares distintos? Esta situación ha causado malestar y desasosiego en los clientes de la AEE, quienes han solicitado nuestra intervención por la supuesta inaccesibilidad de sus registros. A nuestro juicio, no existe una educación clara de parte de la AEE a los clientes que hacen reclamos por facturas estimadas a causa de inaccesibilidad, cuando la corporación estuvo dando lectura por años”, sostuvo el funcionario.

Tampoco ha habido comunicación con los clientes de parte de la corporación para corregir la supuesta situación.