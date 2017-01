Faltan más de 200 maestros en la isla

Previo al inicio de clases en las escuelas públicas el jueves, faltan entre 240 y 280 maestros por nombrar y 20 escuelas en su mayoría en la región de Humacao que no están aptas para recibir estudiantes. Ese fue el resumen que dio el miércoles, la secretaria designada de Educación, Julia Keleher.

“Estamos recopilando la información para analizarla y establecer un plan de trabajo porque lo que tenemos no me gusta y no funciona”, dijo Keleher cuestionada sobre la falta de maestros y problemas en algunos planteles.

Se explicó que las escuelas con problemas enfrentan situaciones con roedores, robo de cobre, tubería y cablería, vandalismo y filtraciones, entre otros.

La designada secretaria de Educación visitó junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la escuela Jesús Sánchez Erazo en Bayamón, para conversar con los padres, madres y tutores mientras cumplían con la responsabilidad de recoger los informes de notas del estudiantado. La escuela Jesús Sánchez Erazo es elemental e intermedia con una matrícula de 600 estudiantes.

“Agradezco el compromiso del personal docente y no docente de las escuelas públicas. Son una pieza integral en la formación de nuestra niñez y por ende, el futuro próspero de nuestra Isla”, sostuvo el primer ejecutivo tras visitar el plantel.

El sistema de educación público cuenta con 1,292 escuelas. En la actualidad, el sistema de enseñanza cuenta con 34,200 docentes y 365,336 estudiantes.

La doctora Keleher destacó que se espera que para mañana jueves, día que inicia las clases, todas las plazas estén ocupadas.

“Vamos cubrir todos los espacios que falten aunque sea de forma temporera para que los niños no carezcan de los elementos necesarios para empezar sus clases de lleno. No es una situación que se solucionará de un día para otro pero ya tomamos acción y seguiremos activos en ruta hacia ese camino”, concluyó la designada secretaria de Educación.