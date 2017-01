Feminista protesta y enseña senos ante Trump de cera

Una activista del grupo feminista Femen irrumpió este martes en la presentación de la figura de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid, con el pecho descubierto y en actitud de tocar sus genitales, en un acto de protesta contra el que será a partir del viernes el nuevo presidente de Estados Unidos.

La mujer surgió de entre el público y los medios que asistían en el patio del museo a la presentación de la figura de Trump, decorada con banderas de Estados Unidos, alfombra roja y globos.

Allí, la mujer se despojó de una chaqueta gris, se encaró a la estatua y gritó una frase alusiva a los genitales masculinos.

También llevaba escrito en el pecho con letras negras "grab back" y en la espalda "grab patriarchy by the balls", frase que ha gritado en inglés y luego en español, en alusión a "Grab them by the p...." en referencia a los genitales femeninos.

Esta última frase, pronunciada por Trump en tono machista contra las mujeres, fue difundida a través de un vídeo durante la campaña a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y generó una gran polémica.

El personal del museo intentó tapar a la activista los pechos primero con la gorra roja que lucía Trump, luego con la chaqueta que ella misma había tirado al suelo e hasta con los globos que jalonaban la alfombra roja que conducía a la escultura.

Pero terminó siendo expulsada del recinto después de que llegara a tocar los genitales de la figura de cera que representaba a Trump. Femen reivindicó la acción en un tuit con el mensaje "FEMEN acaba de agarrar por las p...... a la figura de Trump en Madrid! GRAB PATRIARCHY BY THE BALLS".