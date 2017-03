Frustración entre padres de Dallas tras suicidio de un niño

Más Videos (1 of 9)

El suicidio de Julio Ortiz Jr. de 11 años de edad ha provocado impotencia y frustración entre padres de familia de la secundaria L. V. Stockard del Distrito Escolar de Dallas, porque la madre argumenta que fue víctima de acoso escolar.

Aunque las autoridades señalan que nunca tuvieron una queja sobre el bullying que sufría el menor, insisten entre los padres de familia la especial atención que deben tener ante cambios de actitud en sus hijos.

El menor fue hallado por sus familiares dentro de un ropero. ''Se ahorcó él mismo'' dijo la madre al dar su testimonio ante cientos de personas reunidas en una iglesia del popular vecindario de Oak Cliff, en donde todo externaron su preocupación, opiniones, frustración y consejos ante el acoso escolar.

Mayra Rodriguez, madre de Julio, acepta y reconoce que no hizo nada ante las quejas de su hijo a pesar de que el menor le contó que estaba sufriendo acoso escolar, porque su compañeros de clase lo estaban obligando a que vendiera drogas.

En entrevista con Telemundo 39, la infortunada madre acepta que se arrepiente no haberle hecho caso a su hijo y se resigna a su muerte. ''Lo único que deseo es que los padres aprendan y detectar estas señales y ayuden a sus hijos''.

Incluso le preguntó si se enojaría si se peleaba en la escuela y ahora se arrepiente de no haberle hecho caso a su hijo. ''Estaba tratando de defenderse y no lo entendí, porque él era un niño muy tranquilo que no se metía con nadie''.

