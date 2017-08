Fuerte regaño de Keleher a directores de escuelas

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, regañó el viernes a los directores de escuelas que no han completado los procesos de matrícula en línea e hizo un llamado urgente a los componentes del sistema público de enseñanza que, por las pasadas semanas, “han entorpecido los procesos del inicio escolar”.

“Todos pueden estar convencidos de que se le va a estar adjudicando responsabilidad directa a todo aquel que esté incumpliendo con sus deberes y afecte directamente las labores o funciones del sistema de educación pública”, dijo Keleher, en declaraciones escritas.

Keleher pidió, principalmente a los directores escolares, que completen los procesos de matrícula en línea y validación de datos de los estudiantes, que son claves para poder determinar la matrícula y las necesidades de cada escuela.

“Sin esta información no se puede especificar dónde es que hay verdaderas necesidades, sobre todo de recursos humanos y principalmente docentes de las materias básicas”, agregó.

Expuso que fue enviada una comunicación oficial interna en la que la titular de Educación ordenó que, este lunes 28 de agosto, los directores escolares deberán entregar una certificación de matrícula preliminar completando una rúbrica que realizarán junto a los ayudantes especiales de cada Región. Las certificaciones de matrículas serán resumidas por el estadístico del distrito o la persona que sea designada para esto.

“Se les proveyó herramientas tecnológicas, como la plataforma de Matrícula en Línea, para agilizar este proceso, para mecanizarlo y hacer más fácil la recolección de datos que son claves para facilitarle a todos sus labores y cubrir las necesidades de manera inmediata. Pero no entiendo por qué no están haciendo su trabajo; es inconcebible e inaceptable; urge que lo hagan ya, por el bien de todos los estudiantes”, dijo la titular de Educación.

“Ahora mismo estamos tramitando la reubicación de maestros a escuelas donde hay mayor necesidad. Hay que recordar que 273 escuelas recibieron más matrícula de la esperada, mientras a 824 planteles llegaron menos estudiantes de los proyectados y solo 16 escuelas recibieron la matrícula proyectada. Por estas razones hay que hacer ajustes”, añadió.

Keleher señaló que no es lógico ni justo exigir nombramientos de docentes para unos pocos sin mirar las necesidades del resto del sistema y a sabiendas de la situación económica que atraviesa, no solo Puerto Rico, sino a nivel mundial. “Esto me molesta sobremanera y al mismo tiempo me entristece”, señaló.

Como cuestión de hecho, mencionó que, de un total de 1,131 escuelas, solo 321 han finalizado y recibido aprobación de su Diseño de Excelencia Escolar (DEE) al día de hoy. Eso quiere decir que 810 están en diferentes etapas del proceso o no han sido sometidos.

Explicó que el DEE es el proceso de planificación que permitirá atender las necesidades de la escuela y a su vez responde a las metas del DE. Debe constituir el marco de referencia para dirigir el trabajo a realizar durante el año escolar, recogiendo el conjunto de esfuerzos que se llevarán a cabo para alcanzar las metas del DE.

“No quiero generalizar. También hay miles de seres humanos maravillosos que sí están dispuestos a dar todo para desarrollar niños y niñas realmente preparados para enfrentarse al mundo moderno. Para ellos, mi agradecimiento, mi solidaridad y mi total respeto”, apuntó la secretaria de Educación.

Por ello, Keleher solicitó que se cree un sentido de compromiso para llevar a cabo y culminar los procesos necesarios para transformar el sistema y ofrecer una educación pública completa, de calidad, como en muchos otros lugares del mundo.

“De todas las cosas que hacen la diferencia, en términos de la transformación del sistema, los cambios en las actitudes y ejecuciones de los individuos son los que más poder motivador tienen. Estoy clara de que no existe ninguna práctica gerencial ni pensamiento estratégico que se pueda conceptualizar o ejecutar, si existe la negación de una persona a tomar una decisión correcta y justa”, agregó.

“Exhorto a los padres, madres, encargados a que tomen control de este sistema del que también forman parte muy importante. Siempre con respeto, pero con firmeza, exijan que el trabajo se haga responsablemente, a diario, sin demora, pidan explicaciones y que les rindan cuentas”, concluyó Keleher.