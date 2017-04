Game of Thrones busca talento en Puerto Rico

Best TV Drama: "Game Of Thrones"

Vince Gerardis, profesional de televisión y ganador del Emmy como coproductor ejecutivo de la exitosa serie “Game of Thrones”, efectuará una competencia de escritura de guiones o cuentos durante el próximo Puerto Rico Comic Con, programado del 26 al 28 de mayo en el Centro de Convenciones, en San Juan.

El ganador del concurso obtendrá un contrato de trabajo para la compañía de entretenimiento Startling, Inc., propiedad de Gerardis, y desarrollará su historia en forma de arte secuencial, así como se le dará la oportunidad de adaptar el cuento en medios derivativos tales como el filme, la televisión, los videojuegos, la realidad virtual, la realidad aumentada y libros.

“Uno de los objetivos de Puerto Rico Comic Con desde sus inicios fue fomentar el talento local en las artes. El evento se ha convertido en una importante plataforma para exponer el trabajo de los creadores puertorriqueños. A través de la iniciativa de Startling, los escritores locales alcanzan una exposición de industria más allá de nuestras costas”, dijo Ricardo Carrión, productor ejecutivo de Puerto Rico Comic Con.

Gerardis comentó que “Hollywood está muy consciente de la increíble producción creativa en la isla. Debido a ella, Startling se estableció aquí, y apostamos por celebrar el concurso en Puerto Rico Comic Con por la increíble labor que el evento ha realizado en los últimos 15 años a favor de los artistas locales”.

La competencia se llevará a cabo durante el Puerto Rico Comic Con. Por tanto, se requiere la compra de boleto de entrada al evento. Los participantes pueden someter el bosquejo de su historia o guion online en www.startlinginc.com a partir del 19 de mayo.

También pueden llevar su bosquejo al “booth” de Startling, Inc. en Puerto Rico Comic Con desde el viernes 26 de mayo hasta el domingo 28, no más tardar de las 11:00 AM.

El bosquejo debe tener un máximo de ocho páginas y se puede redactar en inglés o español, a doble espacio, en letra de tipo courier de 12 puntos. Si se somete online, se debe usar el formato PDF. Se aceptan los géneros libro comic, superhéroe, ciencia ficción, fantasía, sobrenatural, thriller, épica o ficción especulativa.

El autor de la historia ganadora recibirá un contrato de tres meses con Startling, Inc. en calidad de autor por encargo. Además, se le garantiza el auspicio de Startling para una novela comic o gráfica basada en su historia. También, como si fuera poco, Startling obtiene el derecho por ofrecer la historia ganadora en cualquier otro medio.

Para más información, puede visitar: www.startlinginc.com, o www.prcomiccon.com

Los boletos para el Puerto Rico Comic Con ya están a la venta en www.ticketpop.com.