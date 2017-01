Gobernador el responde a la Junta

El gobernador Ricardo Rosselló le contestó esta tarde a la Junta de Control Fiscal (JCF), luego de que el organismo federal exigiera recortes severos.

Devastador millonario recorte exigido por la JCF

Quienes están en contra plantean que antes de hacer esos recortes, se deben evaluar otras reducciones y reformas a ambos sistemas. (Publicado jueves 19 de enero de 2017)

"Aunque estamos de acuerdo en su análisis sobre la magnitud de la crisis, nuestro enfoque contrasta grandemente con algunas de las propuestas que proponen", sostuvo Rosselló en la misiva.

La JCF indicó que, para lograr una reducción de gastos y aumento en recaudos en el gobierno de aproximadamente $4,500 millones entre los años fiscales 2018 y 2019, se reduciría por $1,000 millones el presupuesto de la Reforma de Salud, una reducción de 10 por ciento de la nómina de pensionados, eliminación de subsidios municipales y un recorte del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de $300 millones.

Las medidas supondrían un recorte $3 billones en servicios y beneficios al pueblo y $1,500 millones en cargas contributivas.

Las medidas de recortes que señala la Junta tendrían efectos sobre los servicios esenciales que se le ofrecen al país. Para el presidente de la Unión Independiente de Acueductos, Pedro Irene Maymí, resulta llamativo que se hablen de servicios esenciales pero queden en suspenso cuáles son esos servicios. “Aquí se han impuesto aumentos en el costo del agua como de medidas de atraer dinero a las arcas del gobierno. ¿El agua no es un servicio esencial para el pueblo? De todo lo que me preocupa en cuanto a los señalamientos de la Junta y la carta enviada al gobernador debo alertar que no puedo quitarme de la cabeza que serán ellos quienes determinarán cuáles son los servicios esenciales del país. Y ha quedado claro que el país donde ellos viven no es el mismo en el que nosotros vivimos.”

Para Andrés Lloret, presidente de la Federación Central de Trabajadores, la mera sugerencia de imponer aumentos y eliminar exenciones contributivas resalta la visión totalmente enajenada que tienen los miembros de la Junta sobre la realidad de los trabajadores en el sector privado y público en Puerto Rico y desconocen los sacrificios que hacen para cumplir con su carga contributiva en detrimento de la calidad de vida de su familia. A ello añadió Iram Ramírez, de la Office and Professional Employees International Union, que resulta imperativo combatir las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal y de aquellos funcionarios locales que simplemente se ciñen a las mismas. “Con esto queda evidenciado la falta de compromiso de la Junta con nuestros niños y juventud. Junto al sector empresarial impulsaron una reforma laboral que atenta contra los jóvenes. Ahora, en otra medida anti-jóvenes proponen reducir el acceso a la educación no solo proponiendo aumentos en los costos del crédito universitario sino despidiendo profesores y empleados en la universidad. Ante esto los jóvenes tenemos que organizarnos en favor de nuestro futuro.”