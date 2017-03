Gobierno de Trump planea expandir centros de detención

El gobierno de Donald Trump planea ampliar radicalmente el programa y los centros de detención de familias inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos, según documentos obtenidos exclusivamente por el programa de la planta MSNBC "All In with Chris Hayes".

El jefe de la División de Asilo, John Lafferty, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ya tenía 20,000 camas para la detención de los solicitantes de asilo, según notas de la reunión obtenida por All In. Esto representaría un aumento de casi 500 por ciento de la capacidad actual.

El plan es parte de un nuevo conjunto de políticas sobre los detenidos en la frontera, con lo cual se cumpliría la promesa de la campaña del presidente Donald Trump de poner fin a la práctica llamada "captura y liberación".

"Si se implementa, esta expansión en la detención de inmigrantes sería la más rápida y más grande en la historia de nuestro país", dice Andrew Free, un abogado de inmigración en Nashville que representa a los clientes que solicitan asilo. "Y mi preocupación es que será permanente. Una vez que esas camas estén en su lugar, nunca se irán".

Contactado por teléfono, Lafferty dijo que no estaba autorizado para hablar sobre el asunto. El Departamento de Seguridad Nacional no había respondido a una solicitud de comentarios.

Los planes para la expansión reflejan los planes del gobierno de Trump en cuanto a la revisión de la política de Estados Unidos sobre el tratamiento a mujeres y niños que buscan asilo, miles de los cuales continúan apareciendo en la frontera sur mientras huyen de violencia, venganza y agresión sexual en Centroamérica.

Bajo el plan bajo consideración, el DHS rompería con la política actual de mantener a las familias juntas. En su lugar, separaría a las mujeres y los niños después de haber sido detenidos, dejando a las madres elegir entre regresar a su país de origen con sus hijos o estar separadas de sus hijos durante su detención para proseguir su solicitud de asilo.