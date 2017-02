Gobierno logra frenar liberación de menores sin papeles

El gobierno del presidente Donald Trump logró poner freno a la implementación de una orden judicial que estipulada que los menores indocumentados no acompañados y que estaban detenidos, tenían derecho a presentarse ante un juez de inmigración y recibir el beneficio de una fianza para salir liberados.

La decisión judicial se dio en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en California, la misma que hace unas semanas le puso freno al bloqueo migratorio impuesto por un decreto del presidente.

Esta vez, el Departamento de Justicia presentó ante la Corte de Apelaciones una Moción de Emergencia para bloquear el fallo de una corte federal en Los Angeles que disponía la liberación de menores detenidos bajo custodia de inmigración.

Según un cable de EFE, el 20 de enero pasado, la jueza Dolly Gee ordenó que los menores indocumentados no acompañados debían tener derecho de presentarse ante un juez de inmigración y así evitar un largo tiempo bajo custodia en un centro de detención de inmigrantes.

El gobierno de Trump, por medio de sus abogados, adujo ante la Corte que la decisión de la jueza “desvía sin lugar a dudas el tiempo, los recursos y el personal de las agencias del proceso de reunificación previsto (en una ley del 2008) y lejos de las ya cargadas operaciones de los tribunales de inmigración”, según un cable de la agencia EFE tal como informa el diario La Opinión en su página web.

En el año fiscal 2014, casi 800 menores no acompañados fueron enviados a estos centros de detención, mientras que el 2015 fueron 618 menores no acompañados que ahora se encuentran en una especie de laberinto legal que no permite acción ni a sus padres ni a sus representantes legales, de acuerdo a EFE.

A pesar de que un grupo de abogados defensores de los menores no acompañados trató de detener la solicitud, el Noveno Circuito decidió aprobar la petición del gbierno de Trump, que está pidiendo un proceso expedito en este caso.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito le significa una victoria a la administración del presidente Trump, que ha sufrido reveses judiciales en las primeras semanas desde que el republicano asumiera la presidencia.