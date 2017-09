Más de $55,000 le donan a vendedor multado en video viral

Una gran cantidad de dinero ha sido donado por diversas personas para ayudar a un vendedor ambulante hispano luego de que saliera a la luz pública un video que se hizo viral de un oficial de policía de la Universidad de California en Berkeley que multa y le decomisa dinero en efectivo al joven mientras vendía perros calientes.

Al menos 56,000 dólares han sido recaudados hasta el momento a través de una página online de donaciones. La meta del fondo eran $10,000. Una petición para despedir al oficial de policía que emitió la citación ha recogido más de 30,000 firmas. El video lo puedes ver a continuación:

El video del incidente grabado por Martín Flores muestra el momento en el que el agente, cuya identidad no ha sido revelada, le quita la billetera a Beto Matías, le decomisa 60 dólares y adicionalmente le impone una multa por no tener los permisos correspondientes para vender comida en los alrededores del estadio de la universidad.

Flores se mostró sorprendido ante lo que estaba ocurriendo “al principio yo no sabía que había sacado el dinero, yo pensé que nada más estaba sacando cosas de la cartera, y cuando le pregunté a la policía ¿y su dinero qué pasa?, el oficial me respondió yo me voy a quedar con el dinero y el juez va a decidir”.

La actitud del oficial causó polémica en las redes sociales ya que muchos piensan que quitarle el dinero a Matías fue injusto e ilegal.

Entre tanto, el vicerrector de la universidad, Scott Viddy, a través de un comunicado se refirió al incidente afirmando que “nuestro modo de operar es primero darles una advertencia antes de una multa, en este caso es típico que decomisemos los fondos que sospechemos sean de procedencia ilegal para procesarlos como evidencia”.

Viddy agregó que la policía de la universidad ha sido instruida para que abra una investigación sobre el incidente. El oficial que emitió la citación continuará trabajando mientras se desarrolla la investigación, según el departamento de policía.

El alcalde de Berkeley, Jesse Arreguin, respondió al video después de que fue publicado en su página de Facebook, escribiendo que contactaría a los funcionarios de la UC Berkeley.

"Es espantoso que esto haya sucedido, acosar a un pobre vendedor callejeero y tomar su dinero!", escribió Arreguin. "... Estaré en contacto con UCPD y el rector exigiendo justicia".

Funcionarios de la UCPD dijeron que otras tres personas fueron advertidas acerca de la venta sin permiso, pero el vendedor en el video fue la única persona a la que se le emitió una amonestación.